Вниманию жителей Горецкого района

27 сентября 2018 года с 9.00 до 10.00 в кабинете № 2 Горецкого райисполкома прием граждан проведет Олег Викторович Дьяченко — помощник члена Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николая Михайловича Алданова.

Предварительная запись на прием осуществляется через отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц Горецкого райисполкома по телефону 8 (02233) 76 454.