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Как изменились интерьеры IKEA с 1970-х годов
Журналисты TUT.BY побывали в музее IKEA в Швеции и посмотрели, какие интерьеры предлагала компания еще до того, как белорусы получили возможность бывать в ее магазинах.
1970-е: теплый желтый и совы
Не удивляйтесь, но на этой панораме интерьер из каталога 1974 года смонтирован на потолке.
В этой комнате можно увидеть многие популярные тренды 70-х. Это и обязательный ковер с длинным ворсом, и геометрические паттерны, и теплые желтые и оранжевые цвета, и использование образа совы (на стене рядом со шкафом). Предметы с совами были очень распространенными в то время. Los Angeles Times
1990-е: кожаный диван и синие стены
Синие стены, темная деревянная мебель, тяжелые занавески с крупными цветами. Похожий интерьер был в квартире Моники и Рейчел из популярного в 90-е сериала «Друзья».
2000-е: всюду граффити, первый iMac
В это время граффити перестает быть нелегальным увлечением, ассоциируемым с опасными районами и переходит на новый уровень коммерциализации. Оно появляется во многих компьютерных играх и рекламных кампаниях, не остается в стороне и IKEA. На столе тут еще одна примета того времени — iMac первого поколения. На шкафу и на вешалке много бейсболок, высокая стопка компакт-дисков у кровати, а на стене висит несколько скейтбордов — вспоминаете нулевые? Они не так давно закончились.
2010-е: почти современная детская
Практически современный интерьер детской комнаты, многие из этих предметов можно купить и сегодня. На поясняющей табличке перед экспозицией сказано, что при разработке детской мебели дизайнеры компании привлекают группу экспертов-детей.
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Журналисты TUT.BY побывали в музее IKEA в Швеции и посмотрели, какие интерьеры предлагала компания еще до того, как белорусы получили возможность бывать в ее магазинах.
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