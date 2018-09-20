Как изменились интерьеры IKEA с 1970-х годов

Журналисты TUT.BY побывали в музее IKEA в Швеции и посмотрели, какие интерьеры предлагала компания еще до того, как белорусы получили возможность бывать в ее магазинах.









1970-е: теплый желтый и совы

Не удивляйтесь, но на этой панораме интерьер из каталога 1974 года смонтирован на потолке.

В этой комнате можно увидеть многие популярные тренды 70-х. Это и обязательный ковер с длинным ворсом, и геометрические паттерны, и теплые желтые и оранжевые цвета, и использование образа совы (на стене рядом со шкафом). Предметы с совами были очень распространенными в то время. Los Angeles Times считает , что начало «совомании» положила лесная служба США, сделавшая в 1971 году древесную сову своим символом со слоганом «Give a hoot! Don’t pol­lute» (Крикни как сова! Не загрязняй). Как видно, IKEA не осталась в стороне от тренда.

1990-е: кожаный диван и синие стены

Синие стены, темная деревянная мебель, тяжелые занавески с крупными цветами. Похожий интерьер был в квартире Моники и Рейчел из популярного в 90-е сериала «Друзья».

2000-е: всюду граффити, первый iMac

В это время граффити перестает быть нелегальным увлечением, ассоциируемым с опасными районами и переходит на новый уровень коммерциализации. Оно появляется во многих компьютерных играх и рекламных кампаниях, не остается в стороне и IKEA. На столе тут еще одна примета того времени — iMac первого поколения. На шкафу и на вешалке много бейсболок, высокая стопка компакт-дисков у кровати, а на стене висит несколько скейтбордов — вспоминаете нулевые? Они не так давно закончились.

2010-е: почти современная детская

Практически современный интерьер детской комнаты, многие из этих предметов можно купить и сегодня. На поясняющей табличке перед экспозицией сказано, что при разработке детской мебели дизайнеры компании привлекают группу экспертов-детей.







