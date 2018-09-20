ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как изменились интерьеры IKEA с 1970-х годов

21.09.2018 17:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Журналисты TUT.BY побывали в музее IKEA в Швеции и посмотрели, какие интерьеры предлагала компания еще до того, как белорусы получили возможность бывать в ее магазинах.



1970-е: теплый желтый и совы

Не удивляйтесь, но на этой панораме интерьер из каталога 1974 года смонтирован на потолке.

В этой комнате можно увидеть многие популярные тренды 70-х. Это и обязательный ковер с длинным ворсом, и геометрические паттерны, и теплые желтые и оранжевые цвета, и использование образа совы (на стене рядом со шкафом). Предметы с совами были очень распространенными в то время. Los Angeles Times считает, что начало «совомании» положила лесная служба США, сделавшая в 1971 году древесную сову своим символом со слоганом «Give a hoot! Don’t pol­lute» (Крикни как сова! Не загрязняй). Как видно, IKEA не осталась в стороне от тренда.

1990-е: кожаный диван и синие стены

Синие стены, темная деревянная мебель, тяжелые занавески с крупными цветами. Похожий интерьер был в квартире Моники и Рейчел из популярного в 90-е сериала «Друзья».


"Monica's Apartment, Friends" by Rob Young is licensed under CC BY 2.0

2000-е: всюду граффити, первый iMac

В это время граффити перестает быть нелегальным увлечением, ассоциируемым с опасными районами и переходит на новый уровень коммерциализации. Оно появляется во многих компьютерных играх и рекламных кампаниях, не остается в стороне и IKEA. На столе тут еще одна примета того времени — iMac первого поколения. На шкафу и на вешалке много бейсболок, высокая стопка компакт-дисков у кровати, а на стене висит несколько скейтбордов — вспоминаете нулевые? Они не так давно закончились.

2010-е: почти современная детская

Практически современный интерьер детской комнаты, многие из этих предметов можно купить и сегодня. На поясняющей табличке перед экспозицией сказано, что при разработке детской мебели дизайнеры компании привлекают группу экспертов-детей.



 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты TUT.BY побывали в музее IKEA в Швеции и посмотрели, какие интерьеры предлагала компания еще до того, как белорусы получили возможность бывать в ее магазинах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновники проверили магазины с дешевым товаром из Азии. Чем закончились "рейды"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика