Чиновники проверили, как работают магазины с дешевым товаром легкой промышленности из Средней Азии. Проверяющие везде нашли нарушения законодательства о торговли, а в некоторых магазинах — повторно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Мирона Климовича, TUT.BY

Напомним, индивидуальные предприниматели жалуютсяна магазины, которые открывают торговцы из Средней Азии. По их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями. И если раньше тема была актуальна только для жителей регионов, теперь аналогичные торговые точки появились и в Минске.

Под мониторинг попали 27 магазинов в 8 городах — Кобрине, Жодино, Речице, Полоцке, Новополоцке, Гродно, Бобруйске и Минске.

Во всех магазинах проверяющие нашли нарушения законодательства о торговле. Среди них — неполная и недостоверная информация о продавце и производители товара, а также отсутствие документов об оценке соответствия по техрегламенту Таможенного союза.

— Установленные факты указывают на непринятие субъектами хозяйствования мер по обеспечению безопасности реализуемой продукции, в том числе продукции, предназначенной для детей и подростков. Иными словами, в продажу допускается некачественная продукция, несущая потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — поясняют в МАРТ.

Проверяющие запретили продажу небезопасного товара на общую сумму больше 38,8 тысячи рублей.

— В случае невыполнения данных рекомендаций к субъектам хозяйствования могут быть применены меры административной ответственности, — предупреждают в МАРТ.

У 13 торговцев нашли нарушения уже не в первый раз, поэтому «рассматривается вопрос о начале административного процесса».

— Для минимизации рисков МАРТ призывает потребителей воздержаться от покупок в случае отсутствия у продавца документов, подтверждающих качество и безопасность товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии и другие).

Ранее в МАРТ отмечали , что власти намерены усилить мониторинг работы торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности. Для этого планируется создать рабочую группу, в которую войдут представители МАРТ, МВД, Госстандарта, Минздрав, облисполкомов и Мингорисполкома.

Рабочая группа, как планируется, проанализирует деятельность «азиатов» по всей стране. Не исключено, что по результатам проверок будут внесены предложения на уровень правительства главе государства по внесению изменений в 510-й указ, отмечает представитель МАРТ.

Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. А большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.

В первом квартале этого года специалисты Госстандарта провели мониторинг работы 99 субъектов хозяйствования, которые реализуют продукцию легкой промышленности из Средней Азии.

— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточнял ранее начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.

Из нарушений, которые чаще всего встречаются, — отсутствие идентификации продукции, уточнял ранее Игорь Буссель. К тому же у многих торговцев из Средней Азии отсутствуют документы на товар, которые подтверждают его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза — сертификаты соответствия, декларации о соответствии.