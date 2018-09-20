Не прошло и недели: в Минске купили первый электрородстер BMW i8, который стоит как две квартиры

В Минске приобрели первый в стране электрокар BMW i8 Roadster, который недавно стал доступен на белорусском рынке. Цена на электрородстер на белорусском рынке начинается со 155 тыс. евро, рассказали AUTO.TUT.BY в автоцентре «АВТОИДЕЯ».





Покупателем стал соучредитель крупной строительной компании, в автопарке которого уже есть несколько автомобилей других марок. Симпатией к баварскому бренду бизнесмен проникся после покупки мотоцикла BMW K1600GT, на котором проехал за лето более 10 тыс. км. Так возникла потребность ездить с ветерком, но с большей безопасностью и комфортом. Для владельца определяющим стало наличие электродвигателя, бесшумность и экологичность автомобиля.

Родстер «пропишется» в Минске — на нем будут ездить на работу и путешествовать. Благодаря выдвижной крыше кабриолет можно использовать и в морозную погоду.

BMW i8 Roadster стал доступен на белорусском рынке в середине сентября. Поставки организованы напрямую с завода в Лейпциге. Кабриолет с гибридным приводом расширил доступную в Беларуси линейку баварских электромобилей, которая до этого была представлена только хэтчбеком BMW i3.





Родстер оборудован двумя движками — бензиновым мотором на 231 л.с. и 143-сильным электродвигателем. Вместе они развивают 374 «лошади». Автомобиль покоряет первую «сотню» за 4,6 секунды, а максимальную скорость сдерживает электроника — не более 250 км/ч. Кабриолет оснащен мягкой крышей, которая раскладывается за 16 секунд. В салоне предусмотрено два места со спортивными сиденьями, а карбоновые двери открываются вверх. В базовый комплект вошли сенсорный дисплей и мультимедийный комплекс.

«По нашим данным, пока это единственный экземпляр, который можно встретить на белорусских дорогах. Первый, но не последний — BMW i8 Roadster привлек внимание ценителей неординарных автомобилей. Для нас это также показатель перспективности автомобилей с электродвигателями и гибридными силовыми установками. Многие ищут новых ощущений от вождения, а электрокары как раз могут их обеспечить», — считают в автоцентре «АВТОИДЕЯ».