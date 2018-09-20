Работать на дядю или на себя: кому (не) дано быть предпринимателем

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Что лучше: карьера в корпорации или свое дело? И все ли могут быть предпринимателями? Об особенностях, плюсах и минусах работы на «дядю» и на себя рассуждает консультант по поиску топ-менеджеров и автор блога о карьере Арина Егорова.

— Рано или поздно любой молодой и талантливый человек задумывается о том, что ему в этой жизни делать: строить карьеру или строить свою компанию.

Арина Егорова

Консультант по поиску топ-менеджеров и автор блога о карьере

Я таких людей разделяю на два типа: строители и управленцы. Первые прекрасно творят, генерируют крутые идеи, но менеджеры из них зачастую слабые. Вторые прекрасно управляются с огромными структурами, но создать что-то принципиально новое не могут (бывают исключения). Хочу поделиться своими рассуждениями, основанными на фактах и опыте работы как с первыми, так и со вторыми.

О строителях

Строители (предприниматели) — это люди особого типа и склада ума. Почти все они начинали что-то перепродавать в раннем возрасте. Мне, кстати, очень по душе история российского миллиардера Михаила Фридмана про мытье окон в конце 80-х. Все предприниматели разные: кто-то дикий харизмат, кто-то абсолютный интроверт. Однако, как правило, их объединяет 3 важных характеристики:

1. Желание создать. Я как-то была на завтраке с Оскаром Хартманном (серийный предприниматель и филантроп, основатель более 10 компаний, среди которых KupiVIP, CarPrice и Aktivo — прим. «Про бизнес»).



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И он рассказывал свою историю: «Я пришел в московский офис BCG (Бостонская консалтинговая группа), где впоследствии отработал 1,5 года. Посмотрел на работу консультанта изнутри, и понял, что хочу создавать продукт, а не быть человеком, который развивает стратегии, рисует презентации, а потом все это отправляется в стол. Я точно понял, что хочу иначе. Хочу, чтобы люди пользовались тем, что я создал». Далее опускаем подробности о том, как он бегал по инвесторам в поисках стартового капитала в $ 300 тысяч, по 10 раз на дню впадал в отчаяние, но не сдавался. Абсолютно точно предприниматели — это люди, которым судорожно хочется делать что-то новое.

2. Желание рисковать. Вряд ли кто-то осознанно хочет потерять пару миллионов, вложившись в свой проект, но отличительная черта предпринимателей — это принятие факта, что дело может не пойти. Как бы странно это ни звучало, они любят и ценят свои ошибки. Вспомним историю компании Alibaba и ее основателя Джека Ма, который находился на грани банкротства 47 раз. Предприниматели склонны рисковать там, где здравый человек открестится. Но они не просто рискуют, они берут ответственность за риск и морально готовы прогореть, возродиться, еще раз прогореть и снова возродиться. Лично я не встречала ни одного успешного предпринимателя, у которого все получилось с первого раза.

3. Желание заработать. Кто бы что ни говорил про великую миссию, а кушать хочется всегда. Основатели и CEO корпораций часто повторяют, что нельзя построить нечто великое на желании заработать. Это, конечно, верно. Как и то, что чем голоднее человек, тем усерднее он работает. Все хотят зарабатывать хорошо, но предприниматели ищут и находят для этого возможности там, где остальные даже не пытаются.



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Об управленцах

Управленцы — это тоже люди особого склада ума и характера. Вот их сильные стороны:

1. Управление процессами. CEO (особенно успешные), как правило, вырастают в корпоративной среде из самых низов. Поэтому они хорошо знают внутренние механизмы и как устроен тот или иной департамент. Они впитывают с молоком своей альма-матер лучшие корпоративные практики и точно понимают, как должна строиться та или иная функция в компании.

2. Управление людьми. Хороший менеджер — это человек, который умеет грамотно выстраивать не только бизнес-процессы, но и команды, которые этими процессами будут управлять. Нельзя просто так взять и управиться с 20 тысячами сотрудников. Нужно иметь представление, как их всех правильно «кормить», мотивировать, делегировать им задачи. Чтобы управлять компанией эффективно, мало быть идейным вдохновителем и создателем — нужно быть классным руководителем. И с этим управленцы, как правило, гораздо лучше справляются, чем предприниматели.



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О перебежчиках

История знает немало интересных переходов из одного статуса в другой. Наиболее распространенный — когда человек был хорошим руководителем в McKinsey или в PepsiCo, получил достаточную экспертизу, а потом ушел на вольные хлеба и создал свою компанию.

Обратные переходы встречаются гораздо реже, но в моей практике они тоже были. Например, человек делал свой стартап, стартап взлетал, основатель продавал компанию гиганту и становился CEO своего детища, но уже внутри большой корпорации. Или человек уходил из собственного бизнеса в чужую корпорацию на какую-нибудь senior позицию, например, директора по маркетингу. Получается, что эти люди быстро выстроили свою карьеру через создание собственной компании. Как правило, они не планировали такой маршрут по карьерной дорожке, но вышло в итоге классно.

Работа в корпорации vs свое дело

И в работе «на дядю», и на себя есть свои плюсы и минусы. Давайте порассуждаем о них. Начну, пожалуй, с первой ситуации.

Плюсы наемной работы:

Уровень ответственности. Когда вы работаете в большой компании, то отвечаете за свой кусок работы перед своим непосредственным руководителем. Максимум, что вам грозит за неисполнение служебных обязанностей, — увольнение. Обидно, досадно, но коллекторы к вам не придут.

Work-life balance. Если вы работаете «на дядю» и не в консалтинге, то скорее всего у вас 8−9-часовой рабочий день. Вы ходите на обед, а на выходных напрочь забываете о работе. В общем, work-life balance у вас под контролем.



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Понятные карьерные перспективы. Вы примерно представляете, когда сядете в директорское кресло и что для этого нужно. Ваши KPI в норме, живете на зарплату, точно знаете сколько отложите в следующем месяце и кем будете в 35 и 45 лет.

Минусы наемной работы:

Стеклянный потолок. На любом этапе карьеры есть риск упереться в стеклянный потолок и оказаться перед выбором: «подсидеть» начальника или ждать 5 лет, пока тот сам уйдет. Вам, возможно, придется бороться за свое повышение. К сожалению, даже в международных компаниях далеко не всегда хорошие сотрудники получают повышение по заслугам.

Прессинг. Над вами всегда есть начальство, которому надо рапортовать. Даже крутой CEO подотчетен совету директоров и собственникам. И пока он шел к заветной позиции, то наверняка, скушал на своем пути немало невкусных вещей, опрокинутых его боссами.

Самобичевание. Как правило, в те моменты, когда вы останавливаетесь на пару лет в своем карьерном развитии, отовсюду появляются кейсы молодых и успешных, которые с нуля создали свои компании. А вы смотрите на них и думаете: «Черт, мне 35, я тут на побегушках, а народ кругом империи создает». И все — длительная депрессия обеспечена.

Теперь взвесим плюсы и минуты своего дела.

Плюсы работы на себя:

Сам себе начальник. Вам не надо отпрашиваться ни в отпуск, ни на больничный, отчитываться, во сколько пришли-ушли из офиса (если он вообще есть), вы сам себе босс.

Быстрый рост. Пока ваши бывшие однокурсники пробивают стеклянные потолки в корпорациях, вы уже ездите на «мерине» и хорошо зарабатываете. Конечно, при условии, что ваше дело стало успешным.



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Неограниченный заработок. Если ваш бизнес довольно успешен, вы уже наверняка зарабатываете существенно больше, чем ровесники на наемной работе. А если ваш бизнес очень успешен, то вы, вероятно, уже продали свою долю или вышли из управления компанией, путешествуете по миру.

Минусы работы на себя:

Земля горит под ногами 24/7/365. Наемные сотрудники часто жалуются на стресс. Сегодня начальник их попрессовал, а завтра уже все нормально. Предприниматели находятся в стрессе перманентно: бросили клиенты, нечем платить зарплату, вложил последние деньги в партию, которая может провалиться, партнеры недовольны…

Туманные перспективы. Предприниматели, особенно начинающие, постоянно находятся в неопределенности: они никогда не знают, выгорит ли дело, смогут ли избежать проблем с банком, не сгорят ли их деньги. И вот вы пашете больше, чем ваш друг из PepsiCo, но в отличие от вас он прекрасно понимает, сколько заработает завтра и через 5 лет.

Самобичевание. Как раз в такие моменты, когда вы на грани отчаяния, продажи стремятся к нулю, продукт никому не нужен, вы встречаете молодого и успешного управленца и думаете: «Черт, мне 35, я как студент, ношусь в поисках инвестиций, а он, не парясь, поднимается по карьерной лестнице». И — длительная депрессия обеспечена.

Так что лучше?

По статистике, выстреливают 3 из 100 стартапов, а предприниматель проваливается 6 раз, прежде чем запустить успешный бизнес. Что это значит? Да ничего. Примерно то же самое можно сказать и про карьеру в корпорации: 80% сотрудников так и остаются менеджерами среднего звена, 30 лет выплачивают ипотеку за двушку в Чертаново, и ездят отдыхать в Турцию раз в год. Лучшим можно быть в любой отрасли, что в найме, что в своем деле. Главное — чтобы выбранная сфера была по душе. Как говорится, сложно судить о вине по этикетке и отзывам сомелье — надо пробовать.