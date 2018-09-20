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Механизм безбумажной торговли в ЕАЭС должен стать ключевым в работе таможенных служб
Новости Беларуси. Внедрение и развитие механизма безбумажной торговли в ЕАЭС одно из ключевых направлений работы таможенных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому решению пришли участники заседания Объединённой коллегии.
Основой должен стать принцип «одного окна». Это позволит повысить эффективность транзита по территории Таможенного союза, а также увеличить прозрачность контрольной деятельности и снизить административную нагрузку на бизнес.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Изменения в принципах и методике работы белорусских таможенников отражены в цифрах. В 2018 году почти 90 % партий товаров, которые вывозились с таможенной территории ЕАЭС через Беларусь, проходили пункты пропуска менее чем за 10 минут.
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Новости Беларуси. Внедрение и развитие механизма безбумажной торговли в ЕАЭС одно из ключевых направлений работы таможенных служб, сообщили в программе Новости...
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