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аг. Лука, Кобринский р-н (Брестская область). Фото прислала Ольга Фогель

21.09.2018 17:47 — Разное | СТВ  
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Что такое малая Родина? Каждому человеку дорого то место, где он родился, где прошло беззаботное детство, пролетела безмятежная юность. Где радовался первым шагам, успехам, достижениям, иногда чуточку грустил. Всё это остаётся в памяти, всё это живет в твоём сердце. Потому что это – кусочек твоей жизни, самой замечательной поры, которой уже не вернуть. И где бы ты ни был, тянет в родные края, где ты по-настоящему был счастлив.

аг. Лука, Кобринский р-н (Брестская область). Фото прислала Ольга Фогель

Для меня моя малая родина аг. Лука, что на Кобринщине. Изумительное место, окружённое лесами, богатыми ягодами и грибами. Место со своим «Лукоморьем» – небольшим озерцом, которое в любую пору года радует своей красотой посетителей. Лучшее место на земле, где живут добрые и трудолюбивые люди, своими руками создающие и поддерживающие порядок в милой сердцу деревеньке.

 
 
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Что такое малая Родина? Каждому человеку дорого то место, где он родился, где прошло беззаботное детство, пролетела безмятежная юность. Где радовался первым шагам,...
 
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