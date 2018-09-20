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Беларусь рассчитывает на активное сотрудничество с Латиноамериканским парламентом
Новости Беларуси. Парламентское собрание Союзного государства рассчитывает получить статус наблюдателя в парламенте Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая кооперация позволит привлечь латиноамериканских партнеров на рынок Евразийского экономического союза. Об этом стало известно во время встречи вице-спикера белорусского парламента и председателя парламента Латинской Америки. Нынешний визит латиноамериканских парламентариев – первый на столь высоком уровне.
Встреча носит скорее ознакомительный характер и направлена, прежде всего, на обозначение точек взаимных интересов, шлифовку уже существующих договоренностей. Гости выразили надежду на сотрудничество в сфере образования, IT-сектора и машиностроения.
Наша встреча была очень продуктивной, и мы получили много информации о развитии белорусской экономики.
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Новости Беларуси. Парламентское собрание Союзного государства рассчитывает получить статус наблюдателя в парламенте Латинской Америки, сообщили в программе...
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