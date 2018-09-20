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«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка

21.09.2018 17:35 — Разное | СТВ  
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Новости России. Певица Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж.

Новый образ исполнительница показала на своей странице в Instagram. На снимке у Орбакайте короткая стрижка.

Кристина Орбакайте:
Я с удовольствием соглашаюсь на такие эксперименты!

Пост артистка сопроводила хэштегами «новая я», «жгли жжём и будем жечь».

«Новая я». Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж – теперь это короткая стрижка
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Оказалось, что такой образ певице создали к фотосессии для глянцевого журнала.

Поклонники оценили эксперимент певицы. За сутки пост собрал более 7 тысяч лайков и множество восторженных отзывов.

«Кристина, Вас тут не узнать! Супер»,

«Круто! Но прежний образ привычнее»,

«Вполне красиво. Выразительно»,

«Ещё немного и станете второй Шер».

Ранее неожиданный сюрприз фанатам преподнесла Полина Гагарина.

Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом (читать далее). 

 
 
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Новости России. Певица Кристина Орбакайте кардинально сменила имидж. Новый образ исполнительница показала на своей странице в Instagram. На снимке у Орбакайте...
 
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