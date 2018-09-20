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Владимир Путин – Александру Лукашенко: В сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам нужно точки над «i» расставить
Новости Беларуси. В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Путин, президент России:
Ожидается, что также президенты пообщаются в формате «один на один». Среди тем для обсуждения – развитие отношений в сельском хозяйстве, промышленности, проблематика торгово-экономического взаимодействия, нефтегазовый вопрос.
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Владимир Путин – Александру Лукашенко: В сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам нужно точки над «i» расставить
Новости Беларуси. В Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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