ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области за сутки произошли два жестоких убийства

21.09.2018 17:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Брестской области произошли два убийства за сутки. Подозреваемые задержаны.  

Как сообщает УСК по Брестской области, 19 сентября в Барановичском районе 32-летний безработный мужчина вступил в конфликт с сожительницей. По его мнению, гражданка употребляла слишком много алкоголя.  

Злоумышленник нанёс потерпевшей удары руками и ногами, в результате чего женщина погибла. Отмечается, что подозреваемый также был пьян. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия.  

20 сентября в Брестском районе на территории одного из садовых товариществ было обнаружено тело 66-летней пенсионерки с многочисленными травмами и следами криминального характера.  

По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний безработный брестчанин. Сообщается, что ранее женщина и задержанный знакомы не были. Выясняется мотив действий гражданина.  

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».  

Допрашиваются свидетели, назначено проведение судмедэкспертиз, чтобы установить точные причины смерти женщин, точное количество телесных повреждений, их характер и локализацию.  

Устанавливаются обстоятельства, способствовавшие преступлениям, выясняется образ жизни подозреваемых.  

Летом 2018 года в Борисовском районе 34-летний мужчина убил отца. 

Причиной поступка стала пропажа 10 рублей – подробнее здесь.  

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Брестской области произошли два убийства за сутки. Подозреваемые задержаны.   Как сообщает УСК по Брестской области, 19 сентября в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья Тететерук – старательные и талантливые люди!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика