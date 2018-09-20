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В Брестской области за сутки произошли два жестоких убийства
Новости Беларуси. В Брестской области произошли два убийства за сутки. Подозреваемые задержаны.
Как
Злоумышленник нанёс потерпевшей удары руками и ногами, в результате чего женщина погибла. Отмечается, что подозреваемый также был пьян. Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия.
20 сентября в Брестском районе на территории одного из садовых товариществ было обнаружено тело 66-летней пенсионерки с многочисленными травмами и следами криминального характера.
По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний безработный брестчанин. Сообщается, что ранее женщина и задержанный знакомы не были. Выясняется мотив действий гражданина.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».
Допрашиваются свидетели, назначено проведение судмедэкспертиз, чтобы установить точные причины смерти женщин, точное количество телесных повреждений, их характер и локализацию.
Устанавливаются обстоятельства, способствовавшие преступлениям, выясняется образ жизни подозреваемых.
Летом 2018 года в Борисовском районе 34-летний мужчина убил отца.
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Новости Беларуси. В Брестской области произошли два убийства за сутки. Подозреваемые задержаны. Как сообщает УСК по Брестской области, 19 сентября в...
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