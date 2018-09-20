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д. Черешля, Новогрудский р-н (Гродненская область). Видео прислала Ирина Коледа
Это поселок Черешля, Новогрудский район, Гродненская область. А «Зорачка Чарэшлi» – так называется веломаршрут, по которому мы с отцом ездили.
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Это поселок Черешля, Новогрудский район, Гродненская область. А «Зорачка Чарэшлi» – так называется веломаршрут, по которому мы с отцом ездили.
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