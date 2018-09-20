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"Врач сказал: "Не хочу из-за тебя в тюрьму". Парню без кисти выдали справку на ручное управление авто
«Как я, не имея пальцев, буду ездить на авто с ручным управлением?», — задавался вопросом и не находил ответа минчанин Евгений. Парень с врожденной аномалией левой кисти получил в поликлинике спецмедосмотров справку, разрешающую ему ездить на авто, где органы управления вынесены наверх. Впрочем, после того, как к решению вопроса подключился AUTO.TUT.BY, оказалось, что проблемы нет.
«Из-за особенной руки не страдаю»
Со здоровьем у 24-летнего Евгения все в порядке, есть лишь одна особенность — у парня врожденная аномалия кисти левой руки: большой и указательный пальцы недоразвиты, а вместо трех остальных — небольшие бугорки. Впрочем, это ему в жизни не мешало.
— Я нормально рос и развивался, физических и социальных проблем никаких не было. Левая рука у меня нормально двигается, могу двумя фалангами брать какие-то предметы и удерживать их. Даже познакомиться с девушками нет проблем, на их вопрос «что с рукой?», я отшучиваюсь — на войне ранило, — смеется Евгений.
В 18 лет парень побывал на врачебной комиссии — для назначения группы инвалидности.
— Друзья мне советовали, чтобы на комиссия я жаловался, что мне плохо живется: тогда мне дадут вторую группу и буду пенсию больше получать. Но зачем мне это? Я хочу жить как нормальный человек, работать, мечтаю получить водительские права.
Правда, парень волновался насчет того, разрешат ли ему врачи водить автомобиль. У хирурга МРЭК он поинтересовался, не будет ли проблем с получение удостоверения категории «В». Тот заверил: руки и ноги у тебя целы, поэтому получишь права, но только без права найма на работу.
— Я обрадовался очень, такое положение дел меня устраивало, ведь дальнобойщиком или таксистом быть я не хотел. А вот водить машину мне очень нравилось — я уже пробовал ездить и на «автомате» и на «механике».
Еще через несколько лет парень был финансово готов оплатить обучение в автошколе, а потом купить собственный автомобиль.
— Определился с автошколой и начал бегать по врачам. Получил выписку в своей поликлинике, потом пошел в 24-ю поликлинику спецмедосмотров, где находится водительская комиссия.
«Я из-за тебя в тюрьму не хочу»
Окулиста, терапевта, невропатолога, ЛОР-врача Евгений прошел без проблем, а вот с хирургом так гладко не получилось.
— «Встаньте на цыпочки, пятки, повернитесь, наклонитесь», — говорит врач, а я все безукоризненно выполняю. Радуюсь, что сейчас справку получу…
Медицинскую справку на пять лет водительская комиссия Евгению выдала, но с оговоркой — «годен к управлению автомобилем с ручным управлением». Парню объяснили, что ручное управление — это когда газ, тормоз, сцепление вынесены наверх и регулировать этими органами надо руками.
— Я удивился: зачем мне ручное управление, если у меня есть ноги и я могу нажимать на педали? И зачем мне усложнять управление автомобилем: как с недоразвитой кистью я смогу одновременно переключать передачи, пользоваться сцеплением и газом? А врач сказал, что это, мол, требование закона, нарушать его она не имеет права.
Несколько дней Евгений изучал документ, на который ссылался врач водительской медкомиссии.
— Пункт, на который ссылался хирург, относится к людям, у которых нет ног. Но я тут при чем? Наверное какая-то ошибка, — предположил парень и отправился снова в поликлинику спецмедосмотров.
Однако медики в 24-й поликлинике были непреклонны, и свое решение не отменили, но предложили Евгению съездить на консультацию к специалистам центра хирургии кисти при 6-й больнице в Минске: если они разрешат парню управлять обычным автомобилем, то так тому и быть.
— Рядовой врач в кабинете сказал, что разрешения мне не даст и оправил к своему начальнику. А тот даже в кабинет не пригласил: прием проходил в коридоре и длился около 15 секунд. Доктор попросил меня сжать левой рукой его палец, а потом выдал: я ничего тебе не подпишу, потому что не хочу из-за тебя садиться в тюрьму, — говорит Евгений.
После всего произошедшего парень отчаялся: неужели о вождении автомобиля ему нужно будет забыть?
«Ручное управление бывает разным»
В отделении по освидетельствованию водителей 24-й поликлиники спецмедосмотров Минска AUTO.TUT.BY рассказали, что врачи водительской комиссии при вынесении решения в отношении того или иного человека руководствуются
— Людям, у которых нет руки, одной или двух ног мы выдаем медсправку, разрешающую управлять авто с ручным управлением, но модификацию при этом не прописываем: этого не требовалось и при СССР, и сегодня, — рассказала Ольга Калечиц, заведующая отделением по освидетельствованию водителей 24-й поликлиники спецмедосмотров.
По сообщению медиков, Евгений будет допущен к вождению по третьей модификации ручного управления — «рука-ноги», а разрешить ему управлять авто без ограничений — нельзя. Переделкой машины под необходимую модификацию ручного управления занимаются технари, в каких-то случаях используется коробка-автомат, кому можно — пользуются педалями.
— Иногда люди, у которых есть какое-то изменение на кисти, считают, что они могут как-то придержать руль, но это не более чем излишняя самонадеянность. У водителя должны быть две полноценные сильные руки, которые могут удерживать и хватать — в этом случае человек получит справку без ограничений. Бывают случаи, когда человеку, имеющему увечье кисти, могут операционно расчленить пальцы: получится подобие клешни, которой можно удерживать руль. На комиссии мы оцениваем функции руки после операции и решаем, можно ли допускать этого человека к вождению без ограничений.
При возникновении каких-то спорных вопросов по медосвидетельствованию Ольга Калечиц советует обращаться напрямую к ней.
— Все решается индивидуально. Возможно, кому-то потребуется консультация или медицинская экспертиза для определения годности к вождению — мы выдадим направление в вышестоящее медучреждение.
Завотделением отметила, что врач медкомиссии не допустит к вождению человека, которому это запрещено. Ведь в случае, если ДТП произойдет из-за болезни водителя, с которой его допустили к управлению, то отвечать перед законом будет водительская комиссия.
«На „автомате“ поедешь без проблем»
Чтобы посмотреть, сможет ли Евгений водить авто с ручным управлением, AUTO.TUT.BY отправился на площадку, где занимаются учащиеся автошколы «СпецАвтоМастер» — единственного в столице учебного заведения, где готовят водителей-инвалидов.
— Покажи руку, — скомандовал Евгению старший мастер автошколы Сергей Арбузов, а потом резюмировал: — «Механика» и машина на ручном управлении тебе не светит — ты просто не сможешь на них ездить. А вот автомобиль с коробкой-автомат — то, что надо: на ней надо будет учиться, сдавать экзамен в ГАИ и такую же машину покупать под себя.
Оказывается, люди с ограниченными возможностями, имеющие в медсправке пометку «ручное управление», допускаются к езде на авто с АКПП, «апгрейд» ручным управлением при этом не требуется. Однако, таким водителям надо иметь при себе медсправку, на случай остановки их инспектором ГАИ.
— Но если я могу ездить на машине с АКПП, при этом не переоборудованной, то зачем в справке пометка «ручное управление»? — интересуется Евгений.
— Так ведь в справке нет графы конкретизирующей, что человек допускается к управлению авто с АКПП, — поясняет инструктор. — Но не стоит волноваться: я не знаю случаев, чтобы сотрудники ГАИ штрафовали инвалидов за то, что едут они на «автомате», а рычагов ручного управления в машине нет.
Кстати, в автошколах, кроме «СпецАвтоМастер», не обучают вождению на авто с «автоматом». Но сейчас депутаты обсуждают законопроект «О дорожном движении», в который хотят внести дополнение,
Несмотря на рекомендации инструктора, мы попросили Евгения проехать на авто с ручным управлением. Рычаг ручного управления, отвечающий за газ и тормоз, установили под левую руку парня — ту, что с особенностью. Правой рукой Евгений должен был крутить руль и переключать передачи.
— Это что-то непонятное. Ехать было очень неудобно, поэтому по дороге я снес несколько фишек. Моя левая рука неотрывно должна была находиться на рычаге ручного управления. А одной правой приходилось выкручивать руль и переключать передачи — в такие моменты руку с руля я вообще убирал. Это ужасно, я даже весь вспотел! — поделился своими впечатлениями Евгений.
Испытали Евгения мы и на машине с «автоматом»: тут дело было гораздо лучше — ни одной сбитой фишки, при этом парень никакого дискомфорта при управлении авто не чувствовал.
— Получается, все не так безнадежно, как я подумал, когда получал водительскую справку. Мне кажется, врачи более понятно должны объяснять про все нюансы, связанные с ограничениями. Для меня не было этой нервотрепки и потерянного времени, — говорит Евгений. — Думаю, в ближайшее время я пойду на курсы, и если все будет хорошо, то к Новому году сяду за руль своей машины на «автомате».
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"Врач сказал: "Не хочу из-за тебя в тюрьму". Парню без кисти выдали справку на ручное управление авто
Парень с врожденной аномалией левой кисти получил в поликлинике спецмедосмотров справку, разрешающую ему ездить на авто, где органы управления вынесены наверх.
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