"Врач сказал: "Не хочу из-за тебя в тюрьму". Парню без кисти выдали справку на ручное управление авто

«Как я, не имея пальцев, буду ездить на авто с ручным управлением?», — задавался вопросом и не находил ответа минчанин Евгений. Парень с врожденной аномалией левой кисти получил в поликлинике спецмедосмотров справку, разрешающую ему ездить на авто, где органы управления вынесены наверх. Впрочем, после того, как к решению вопроса подключился AUTO.TUT.BY, оказалось, что проблемы нет.





«Из-за особенной руки не страдаю»

Со здоровьем у 24-летнего Евгения все в порядке, есть лишь одна особенность — у парня врожденная аномалия кисти левой руки: большой и указательный пальцы недоразвиты, а вместо трех остальных — небольшие бугорки. Впрочем, это ему в жизни не мешало.

— Я нормально рос и развивался, физических и социальных проблем никаких не было. Левая рука у меня нормально двигается, могу двумя фалангами брать какие-то предметы и удерживать их. Даже познакомиться с девушками нет проблем, на их вопрос «что с рукой?», я отшучиваюсь — на войне ранило, — смеется Евгений.

В 18 лет парень побывал на врачебной комиссии — для назначения группы инвалидности.

— Друзья мне советовали, чтобы на комиссия я жаловался, что мне плохо живется: тогда мне дадут вторую группу и буду пенсию больше получать. Но зачем мне это? Я хочу жить как нормальный человек, работать, мечтаю получить водительские права.





Правда, парень волновался насчет того, разрешат ли ему врачи водить автомобиль. У хирурга МРЭК он поинтересовался, не будет ли проблем с получение удостоверения категории «В». Тот заверил: руки и ноги у тебя целы, поэтому получишь права, но только без права найма на работу.

— Я обрадовался очень, такое положение дел меня устраивало, ведь дальнобойщиком или таксистом быть я не хотел. А вот водить машину мне очень нравилось — я уже пробовал ездить и на «автомате» и на «механике».

Еще через несколько лет парень был финансово готов оплатить обучение в автошколе, а потом купить собственный автомобиль.

— Определился с автошколой и начал бегать по врачам. Получил выписку в своей поликлинике, потом пошел в 24-ю поликлинику спецмедосмотров, где находится водительская комиссия.

«Я из-за тебя в тюрьму не хочу»

Окулиста, терапевта, невропатолога, ЛОР-врача Евгений прошел без проблем, а вот с хирургом так гладко не получилось.

— «Встаньте на цыпочки, пятки, повернитесь, наклонитесь», — говорит врач, а я все безукоризненно выполняю. Радуюсь, что сейчас справку получу…

Медицинскую справку на пять лет водительская комиссия Евгению выдала, но с оговоркой — «годен к управлению автомобилем с ручным управлением». Парню объяснили, что ручное управление — это когда газ, тормоз, сцепление вынесены наверх и регулировать этими органами надо руками.





— Я удивился: зачем мне ручное управление, если у меня есть ноги и я могу нажимать на педали? И зачем мне усложнять управление автомобилем: как с недоразвитой кистью я смогу одновременно переключать передачи, пользоваться сцеплением и газом? А врач сказал, что это, мол, требование закона, нарушать его она не имеет права.

Несколько дней Евгений изучал документ, на который ссылался врач водительской медкомиссии.

— Пункт, на который ссылался хирург, относится к людям, у которых нет ног. Но я тут при чем? Наверное какая-то ошибка, — предположил парень и отправился снова в поликлинику спецмедосмотров.

Однако медики в 24-й поликлинике были непреклонны, и свое решение не отменили, но предложили Евгению съездить на консультацию к специалистам центра хирургии кисти при 6-й больнице в Минске: если они разрешат парню управлять обычным автомобилем, то так тому и быть.

— Рядовой врач в кабинете сказал, что разрешения мне не даст и оправил к своему начальнику. А тот даже в кабинет не пригласил: прием проходил в коридоре и длился около 15 секунд. Доктор попросил меня сжать левой рукой его палец, а потом выдал: я ничего тебе не подпишу, потому что не хочу из-за тебя садиться в тюрьму, — говорит Евгений.

После всего произошедшего парень отчаялся: неужели о вождении автомобиля ему нужно будет забыть?

«Ручное управление бывает разным»

В отделении по освидетельствованию водителей 24-й поликлиники спецмедосмотров Минска AUTO.TUT.BY рассказали, что врачи водительской комиссии при вынесении решения в отношении того или иного человека руководствуются Постановлением Минздрава Беларуси № 30 . Что касается допуска потенциальных водителей к управлению авто через ручное управление, то все не так однозначно, как это решил Евгений. Медики говорят, что некоторые люди ошибочно принимают это понятие как универсальное, применяемое одно для всех. Это не правильно, ведь ручное управление имеет разные модификации:

вождение авто только руками: в случаях, когда у человека нет одной или обеих ног;

вождение авто с помощью обеих рук и одной ноги: когда у человека нет одной ноги, но две руки здоровы;

вождение авто когда у человека нет одной руки или одной руки и ноги.





— Людям, у которых нет руки, одной или двух ног мы выдаем медсправку, разрешающую управлять авто с ручным управлением, но модификацию при этом не прописываем: этого не требовалось и при СССР, и сегодня, — рассказала Ольга Калечиц, заведующая отделением по освидетельствованию водителей 24-й поликлиники спецмедосмотров.

По сообщению медиков, Евгений будет допущен к вождению по третьей модификации ручного управления — «рука-ноги», а разрешить ему управлять авто без ограничений — нельзя. Переделкой машины под необходимую модификацию ручного управления занимаются технари, в каких-то случаях используется коробка-автомат, кому можно — пользуются педалями.

— Иногда люди, у которых есть какое-то изменение на кисти, считают, что они могут как-то придержать руль, но это не более чем излишняя самонадеянность. У водителя должны быть две полноценные сильные руки, которые могут удерживать и хватать — в этом случае человек получит справку без ограничений. Бывают случаи, когда человеку, имеющему увечье кисти, могут операционно расчленить пальцы: получится подобие клешни, которой можно удерживать руль. На комиссии мы оцениваем функции руки после операции и решаем, можно ли допускать этого человека к вождению без ограничений.





При возникновении каких-то спорных вопросов по медосвидетельствованию Ольга Калечиц советует обращаться напрямую к ней.

— Все решается индивидуально. Возможно, кому-то потребуется консультация или медицинская экспертиза для определения годности к вождению — мы выдадим направление в вышестоящее медучреждение.

Завотделением отметила, что врач медкомиссии не допустит к вождению человека, которому это запрещено. Ведь в случае, если ДТП произойдет из-за болезни водителя, с которой его допустили к управлению, то отвечать перед законом будет водительская комиссия.

«На „автомате“ поедешь без проблем»

Чтобы посмотреть, сможет ли Евгений водить авто с ручным управлением, AUTO.TUT.BY отправился на площадку, где занимаются учащиеся автошколы «СпецАвтоМастер» — единственного в столице учебного заведения, где готовят водителей-инвалидов.





— Покажи руку, — скомандовал Евгению старший мастер автошколы Сергей Арбузов, а потом резюмировал: — «Механика» и машина на ручном управлении тебе не светит — ты просто не сможешь на них ездить. А вот автомобиль с коробкой-автомат — то, что надо: на ней надо будет учиться, сдавать экзамен в ГАИ и такую же машину покупать под себя.

Оказывается, люди с ограниченными возможностями, имеющие в медсправке пометку «ручное управление», допускаются к езде на авто с АКПП, «апгрейд» ручным управлением при этом не требуется. Однако, таким водителям надо иметь при себе медсправку, на случай остановки их инспектором ГАИ.

— Но если я могу ездить на машине с АКПП, при этом не переоборудованной, то зачем в справке пометка «ручное управление»? — интересуется Евгений.

— Так ведь в справке нет графы конкретизирующей, что человек допускается к управлению авто с АКПП, — поясняет инструктор. — Но не стоит волноваться: я не знаю случаев, чтобы сотрудники ГАИ штрафовали инвалидов за то, что едут они на «автомате», а рычагов ручного управления в машине нет.





Кстати, в автошколах, кроме «СпецАвтоМастер», не обучают вождению на авто с «автоматом». Но сейчас депутаты обсуждают законопроект «О дорожном движении», в который хотят внести дополнение, дающее возможность обучаться вождению и сдавать экзамен в ГАИ на автомобиле с АКПП . При этом в правах будет стоять отметка, с какой трансмиссией в авто разрешено ездить водителю.

Несмотря на рекомендации инструктора, мы попросили Евгения проехать на авто с ручным управлением. Рычаг ручного управления, отвечающий за газ и тормоз, установили под левую руку парня — ту, что с особенностью. Правой рукой Евгений должен был крутить руль и переключать передачи.



При вождении авто с ручным управлением левая рука Евгения лежит на рычаге «газ-тормоз», правая — крутит руль и переключает передачи

— Это что-то непонятное. Ехать было очень неудобно, поэтому по дороге я снес несколько фишек. Моя левая рука неотрывно должна была находиться на рычаге ручного управления. А одной правой приходилось выкручивать руль и переключать передачи — в такие моменты руку с руля я вообще убирал. Это ужасно, я даже весь вспотел! — поделился своими впечатлениями Евгений.

Испытали Евгения мы и на машине с «автоматом»: тут дело было гораздо лучше — ни одной сбитой фишки, при этом парень никакого дискомфорта при управлении авто не чувствовал.



В машине с «автоматом» обе руки парня лежат на руле

— Получается, все не так безнадежно, как я подумал, когда получал водительскую справку. Мне кажется, врачи более понятно должны объяснять про все нюансы, связанные с ограничениями. Для меня не было этой нервотрепки и потерянного времени, — говорит Евгений. — Думаю, в ближайшее время я пойду на курсы, и если все будет хорошо, то к Новому году сяду за руль своей машины на «автомате».