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В Беларуси ужесточат наказание за пьяное вождение
Планируется установить минимальный и увеличить максимальный срок наказания в виде лишения свободы за «нетрезвое» вождение с тяжкими последствиями.
Александр Конюк проинформировал об этом на заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ в Душанбе, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.
В настоящее время за пьяное вождение, которое повлекло гибель человека или причинение тяжелых травм, могут лишить свободы на срок до семи лет.
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Генпрокуратура: что изменится по наказанию водителей за нарушения
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