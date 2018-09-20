В Беларуси ужесточат наказание за пьяное вождение

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Планируется установить минимальный и увеличить максимальный срок наказания в виде лишения свободы за «нетрезвое» вождение с тяжкими последствиями.

Александр Конюк проинформировал об этом на заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ в Душанбе, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

В настоящее время за пьяное вождение, которое повлекло гибель человека или причинение тяжелых травм, могут лишить свободы на срок до семи лет.