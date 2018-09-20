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Круглосуточные Соседи открылись на месте ночника Престон на Машерова

21.09.2018 17:24 — Разное | Myfin  
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Круглосуточные Соседи открылись на месте ночника Престон на Машерова
продуктовый магазин «Соседи»

Новый магазин открылся на площади в 200 «квадратов». Пространство, доставшееся от прежнего ночника, полностью обновили: облагородили фасады, убрали старомодные конструкции, осовременили зал, установили новую входную группу. Весь ремонт провели в короткие сроки – всего за неделю. Внутри стало удобнее и просторнее, снаружи появился фасад с оранжевыми панелями и новым логотипом «Соседи».

Изменилось и содержание: выбор товаров стал более широким, чем раньше.

«Торговая сеть «Соседи» в принципе отличается тем, что предоставляет в магазинах формата «у дома» более разнообразный ассортимент. Здесь же выбор будет еще богаче, что требуют от нас локация в центре Минска и близость к административным объектам», – пояснил директор по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.

В магазине делают ставку на отдел кулинарии, в котором, например, можно встретить суши и буррито. Предполагается, что они будут особенно популярны среди работников близлежащих офисов. Кроме того, в магазине обещают свежую выпечку – ее будут привозить из ближайших пекарен других «Соседей». Обслуживать покупателей будут две кассы. Ожидаемый трафик – до 1 тыс. покупателей в сутки.

 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Машерова открылся продуктовый магазин Соседи .
 
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