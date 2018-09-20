Впервые в Беларуси пройдет фестиваль с участием людей старшего возраста

23 сентября в 7 регионах Беларуси на базе агроусадеб пройдет фестиваль «Креативный возраст». Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам людей «третьего возраста» в сельских регионах и вовлечение их в творческую деятельность. Фестиваль «Креативный возраст» приурочен ко Дню пожилого человека (1 октября) и Году малой родины.

Время работы фестиваля - с 11.00 до 18.00. Программа мероприятия включает ряд тренингов и мастер-классов, например, кулинарных, по традиционным ремеслам, по здоровому образу жизни и др. В каждом регионе на фестивале будут работать развлекательные и обучающие тематические зоны: «ЗОЖ», «Бабушкин сундук», «Фито-бар», «Креативные мастер-классы», «Фуд-корт от агроусадеб», «Танцы всех времен, песни и игры», «Белагропромбанк для всех!», «Учимся покупать через интернет» и другие. Вход на фестиваль — свободный.

«Впервые мы узнали о проведении фестиваля «Креативный возраст» в масштабах целой страны в Шотландии. Идея вдохновила нас сделать что-то подобное в регионах Беларуси, - рассказала Валерия КЛИЦУНОВА, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне». - Мы хотим показать огромный потенциал людей «возраста счастья». На фестивале они поделятся своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом. Наша цель — показать, что люди «третьего возраста» востребованы в современном обществе, могут жить яркой и наполненной жизнью, найти новые увлечения, создать свой бизнес, проводить время с пользой и удовольствием».

В адрес фестиваля поступили приветствия от дирекции фестиваля Luminate Creative Ageing Festival из Шотландии – Анне ГАЛЛАХЕР: «Мы очень рады, что наш шотландский фестиваль «Люминате» вдохновил вас на проведение первого в истории Беларуси фестиваля «Креативный возраст»! Мы знаем, что он будет проходить в усадьбах в 7 регионах по всей стране. И мы надеемся лично поприветствовать гостей из Беларуси на нашем фестивале в 2019 году!»





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Для помощи в воплощении идей фестиваля открыт благотворительный счет:

ЕРИП - Благотворительность, общественные объединения - Помощь детям, взрослым - Белорусский Красный Крест - Секретариат Красного Креста - Благотворительный взнос - Номер акции: 9068.

Организатором фестиваля является Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» в партнерстве с Белорусским Обществом Красного Креста, Министерством труда и социальной Защиты Республики Беларусь, Министерством информации Республики Беларусь. ОАО «Белагропромбанк» и ООО «Евроторг» также поддержали эту инициативу.

Список мест, где пройдет фестиваль «Креативный возраст»