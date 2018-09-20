НБРБ и правительство выжмут белорусские банки как мокрую тряпку?

banki24.by Произошедшее 20 сентября оправдало самые мрачные прогнозы. В четверг на базе Нацбанка Беларуси прошло совещание по вопросам развития инвестиционного банкинга, анализирует

На совещании присутствовали члены правления НБРБ во главе с Павлом Каллауром. В «зрительный» зал кружком рассадили представителей коммерческих банков и Белорусской валютно-фондовой биржи. Перед богатой аудиторией с докладом на заданную тему выступил начальник управления развития инвестиционных операций Нацбанка Александр Раков. Было сказано, что банковский сектор — драйвер финансового рынка Беларуси и поэтому НБРБ уделяет внимание развитию инвестиционного банкинга.





Приглашенным сообщили, что полноценного финансового рынка у нас пока нет, но мероприятия по его созданию активно ведутся. Причем ведутся эти мероприятия в рамках сразу двух документов — программы социально-экономического развития на пятилетие и стратегии развития финансового рынка до 2020 года. До присутствующих банкиров довели, что повальная господдержка будет замещаться рыночными инструментами. Власти отчитались, что создали правовую базу и рамки для развития финансового рынка вообще и инвестиционного банкинга в частности. По словам чиновников, дело осталось за малым — начать применять весь арсенал инструментов и механизмов на практике.





И вот с этим в Беларуси имеются серьезные проблемы. Инвесторы не спешат вкладываться в ценные бумаги белорусских предприятий. Да и сами эмитенты слабо заинтересованы хоть в каком-то движении капитала в виде акций и облигаций. Низколиквидный фондовый рынок Беларуси почти не интегрирован с мировым. Как было предложено преодолевать выявленные недостатки? Власти рекомендовали банкам и отраслевой банковской организации самим придумать, как устранить причины, которые препятствуют появлению у банков функций управляющих организаций и мешают секьюритизации проблемных и прочих долгов. По сути, банки должны обосновать, при каких условиях они могут стать примерно тем же институтом, каким для деревообработки стал Банк развития.









От банков требуется ответы, как они погрузятся в проблемы реального сектора и сформируют некое отдаленное подобие финансово-промышленных групп. Понятно, что государство косвенно возьмет на себя риски в случае возможных неудач с инвестициями госбанков. Частным банкам и банкам с иностранным капиталом помогать материально не будут. Вероятные убытки будут покрываться за счет собственного и заемного капитала. Инвестиционный банкинг в принципе является более рискованной деятельностью, чем классический.

Печальный пример Lehman Brothers, который обанкротился в 2008 году, уже вошел в мировую историю кризисов. Белорусские банки до сих пор выглядят просто букашками на фоне американских гигантов. Тем не менее, власти подталкивают их к большей свободе действий. Бóльшая свобода обычно значит и бóльшие риски. Бóльшие риски означают и бóльшие угрозы в отношении сохранности собственных капиталов и денег клиентов.



