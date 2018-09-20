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Сатанист из клана Кровавой Луны. Что известно о живодере из Мозыря?

21.09.2018 18:06 — Разное | Партизан  
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По информации Следственного комитета Беларуси, 28-летний житель Мозыря, задержанный за жестокое обращение с котятами, уже дважды привлекался к уголовной ответственности за антихристианскую агрессию.

Сатанист из клана Кровавой Луны. Что известно о живодере из Мозыря?
Krynica.info отыскала, что о нем писали ранее СМИ по этому поводу.

По информации Гомельского областного УВД, подозреваемый раньше входил в состав клана, именовавшего себя Кровавая Луна. Они проповедовали культ сатаны.

Сначала сатанисты оставляли где ни попадя «цифры дьявола» и сатанинские кресты. А в 2006 году они сожгли в Мозыре православную церковь святого Георгия Победоносца, а спустя три месяца пытались устроить пожар в местном костеле, перед этим его осквернив. 

Но их задержали. На скамье подсудимых оказались трое местных парней и девушка из Мозыря и Калинковичей: в 2007 году двое из них, в том числе фигурант нового уголовного дела, получили по 7 лет лишения свободы, еще двое — по 7,5.

На свободу он вышел на два года раньше положенного – в мае 2012 году, и сразу же принялся за старое. В ночь на 26 июня в церкви Святого Сергия Радонежского был устроен настоящий погром: повреждены иконы, кресты и другая церковная утварь. 



Этой же ночью кирпичом было разбито окно Свято-Михайловского кафедрального собора, а на стенах появились сатанинские знаки и надписи.

Примечательно, что еще 18 марта прихожане, которые пришли на утреннюю службу в церковь Святого Сергия Радонежского, увидели разрисованные стены храма и угрожающие надписи типа «гори, мразь». 

В тот раз подозреваемого в злодеянии задержали в мае. 18-летний парень списал все на дурное воздействие алкоголя, отрицая какие-либо антихритианские мотивы.

В январе 2013 года суд Мозырского района признал 22-летнего осквернителя церкви Сергия Радонежского и Свято-Михайловского кафедрального собора, невменяемым. 

Суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.

 
 
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По информации Следственного комитета Беларуси, 28-летний житель Мозыря, задержанный за жестокое обращение с котятами, уже дважды привлекался к уголовной...
 
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