Сатанист из клана Кровавой Луны. Что известно о живодере из Мозыря?

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По информации Гомельского областного УВД, подозреваемый раньше входил в состав клана, именовавшего себя Кровавая Луна. Они проповедовали культ сатаны.





Сначала сатанисты оставляли где ни попадя «цифры дьявола» и сатанинские кресты. А в 2006 году они сожгли в Мозыре православную церковь святого Георгия Победоносца, а спустя три месяца пытались устроить пожар в местном костеле, перед этим его осквернив.





Но их задержали. На скамье подсудимых оказались трое местных парней и девушка из Мозыря и Калинковичей: в 2007 году двое из них, в том числе фигурант нового уголовного дела, получили по 7 лет лишения свободы, еще двое — по 7,5.





На свободу он вышел на два года раньше положенного – в мае 2012 году, и сразу же принялся за старое. В ночь на 26 июня в церкви Святого Сергия Радонежского был устроен настоящий погром: повреждены иконы, кресты и другая церковная утварь.













Этой же ночью кирпичом было разбито окно Свято-Михайловского кафедрального собора, а на стенах появились сатанинские знаки и надписи.





Примечательно, что еще 18 марта прихожане, которые пришли на утреннюю службу в церковь Святого Сергия Радонежского, увидели разрисованные стены храма и угрожающие надписи типа «гори, мразь».





В тот раз подозреваемого в злодеянии задержали в мае. 18-летний парень списал все на дурное воздействие алкоголя, отрицая какие-либо антихритианские мотивы.





В январе 2013 года суд Мозырского района признал 22-летнего осквернителя церкви Сергия Радонежского и Свято-Михайловского кафедрального собора, невменяемым.





Суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.