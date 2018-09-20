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Еда отравляет ее организм: как живет девочка, которой нельзя ничего есть
Через два месяца Лизе исполнится 18 лет. В этот день она перестанет получать от государства аминокислотную смесь — вещество, которое заменяет ей мясо, рыбу, молоко, хлеб, сладкие лакомства и другие привычные нам продукты.
У Лизы — фенилкетанурия. Это генетическая болезнь, при которой организм отравляет белок. Чтобы его компенсировать, нужно употреблять специальную пищу, стоимостью более 1000 долларов ежемесячно, передает радио
В Беларуси бесплатно ее дают детям до 18 лет и беременным женщинам. Остальным — просто рекомендуют низкобелковую диету. Хотя в странах Евросоюза, Украине и некоторых регионах России такие больные обеспечиваются необходимыми смесями пожизненно.
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Через два месяца Лизе исполнится 18 лет. В этот день она перестанет получать от государства аминокислотную смесь — вещество, которое заменяет ей мясо, рыбу, молоко,...
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