Еда отравляет ее организм: как живет девочка, которой нельзя ничего есть

Свабода . У Лизы — фенилкетанурия. Это генетическая болезнь, при которой организм отравляет белок. Чтобы его компенсировать, нужно употреблять специальную пищу, стоимостью более 1000 долларов ежемесячно, передает радио





В Беларуси бесплатно ее дают детям до 18 лет и беременным женщинам. Остальным — просто рекомендуют низкобелковую диету. Хотя в странах Евросоюза, Украине и некоторых регионах России такие больные обеспечиваются необходимыми смесями пожизненно.







