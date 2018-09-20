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Директор "Белсат": Шило - не журналист и мы ему уже искали замену

21.09.2018 17:46 — Разное | Партизан  
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Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска прокомментировала для Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) скандальное увольнение Ивана Шило, на протяжении двух лет занимавшегося продвижением контента в социальных сетях (SMM).

Напомним, Ивана Шило уволили после того, как он иронично выставил на своей странице в Facebook фото президента Польши Анджея Дуды в кабинете президента США Дональда Трампа.

Агнешка Ромашевска-Гузы отметила, что обычно руководство телеканала не комментирует кадровые решения, но в связи с публичностью дела она объяснит свою позицию:



«Сотрудников, работающих в социальных сетях, должен беспокоить имидж организации. Скандал, разгоревшийся из-за поста Шило в фейсбуке, наконец продемонстрировал, что сотрудник не выполняет своих обязанностей (в этом мы были убеждены с определенного момента и поэтому уже искали кандидата на его место). А некоторое время назад наше беспокойство и сомнения вызвали его поиски через соцсети запрещенных веществ.

Непосредственный его начальник уже замечал на протяжении определенного периода, что Иван проводит в соцсетях свою линию и не всегда выполняет распоряжения руководства.

Что касается опубликованного фото, то во время визита Дуды имел место недочет в соблюдении протокола, когда в последний момент встречи президенты подписали соглашение в Овальном кабинете. И помощники не успели принести дополнительные стулья.

Этот факт (то, что не предоставили стул президенту Польши) не имеет большого политического значения, но широко используется в черном пиаре действующего президента Польши за рубежом, особенно на Востоке. Как подтверждение тезиса, мол, «Польша служит американскому пану». Это не информация, не мнение, если мы говорим именно о свободе слова, — это пиар-кампания. Сотрудник «Белсата» не должен участвовать в таких пиар-кампаниях.

И не само это дело, а реакция на него Ивана, привлечение внимания коллег привели к тому, что мы потеряли к нему доверие, поэтому и отстранили Ивана от администрирования социальных сетей телеканала «Белсат». И, как показало развитие событий, это было правильно. Потому что пиарщик, который выступает против бывшего работодателя, используя всё, что когда-либо было сказано или написано, — принципиально ненадежный человек. Никому бы не порекомендовала такого SMM-специалиста.

Трудовой договор будет расторгнут в октябре, зарплата будет выплачена.

Еще интересный момент: никто не обратил внимания, что Иван Шило НЕ журналист, а работает пиарщиком…», - цитирует Ромашевску-Гузы Наша нива

 
 
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Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска прокомментировала для Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) скандальное увольнение Ивана Шило, на протяжении...
 
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