kyky.org Об этом она написала на своей странице в Facebook с просьбой о любой помощи – даже просто поставить лайк, пишет





«На данный момент «Новый театр» (в котором я работаю) со мной не продлевает контракт по необъяснимым причинам. Нет человека - нет проблемы. Я решила, что нужно научиться бороться за себя, и недавно столкнулась с ответной силой со стороны администрации, и поэтому прошу у вас помощи. Лайкните, сделайте репост или оставьте комментарий – буду рада всему».









Неравнодушные, даже обычные зрители, поддержали Александру и в соцсетях потребовали у руководства подписать с ней контракт.















