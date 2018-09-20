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Актрису минского "Нового театра" увольняют без объяснения причин
Актрису "Нового драматического театра" Александру Некрыш увольняют без объяснения причин.
Об этом она написала на своей странице в Facebook с просьбой о любой помощи – даже просто поставить лайк, пишет
«На данный момент «Новый театр» (в котором я работаю) со мной не продлевает контракт по необъяснимым причинам. Нет человека - нет проблемы. Я решила, что нужно научиться бороться за себя, и недавно столкнулась с ответной силой со стороны администрации, и поэтому прошу у вас помощи. Лайкните, сделайте репост или оставьте комментарий – буду рада всему».
Неравнодушные, даже обычные зрители, поддержали Александру и в соцсетях потребовали у руководства подписать с ней контракт.
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Актрису "Нового драматического театра" Александру Некрыш увольняют без объяснения причин.
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