Управления Нацбанка в регионах с 1 ноября прекратят продажу драгметаллов, бриллиантов и памятных монет

Главные управления Национального банка в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве с 1 ноября 2018 года прекращают совершение операций с населением по купле-продаже памятных банкнот, памятных и слитковых (инвестиционных) монет, мерных слитков из драгоценных металлов, футляров к ним, а также аттестованных бриллиантов.

Как сказано в сообщении Нацбанка, это связано "с проведенной оптимизацией функций и структуры Национального банка Республики Беларусь".

Все операции с физлицами, которые ранее совершались региональными управлениями Нацбанка, можно совершить теперь в ГУ по Минску и Минской области (Минск, ул. Толстого, 6), а также в подразделениях коммерческих банков Республики Беларусь.

Как сообщалось, в связи с проведенной оптимизацией, НББ предложил коммерческим банкам рассмотреть возможность покупки зданий своих областных управлений в трех городах - Витебске, Гродно и Могилеве.