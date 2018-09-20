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Управления Нацбанка в регионах с 1 ноября прекратят продажу драгметаллов, бриллиантов и памятных монет

21.09.2018 16:57 — Разное | Интерфакс  
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Главные управления Национального банка в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве с 1 ноября 2018 года прекращают  совершение операций с населением по купле-продаже памятных банкнот, памятных и слитковых (инвестиционных) монет, мерных слитков из драгоценных металлов, футляров к ним, а также аттестованных бриллиантов.

Как сказано в сообщении Нацбанка, это связано "с проведенной оптимизацией функций и структуры Национального банка Республики Беларусь".

Все операции с физлицами, которые ранее совершались региональными управлениями Нацбанка, можно совершить теперь в ГУ по Минску и Минской области (Минск, ул. Толстого, 6), а также в подразделениях коммерческих банков Республики Беларусь.

Как сообщалось, в связи с проведенной оптимизацией, НББ предложил коммерческим банкам рассмотреть возможность покупки зданий своих областных управлений в трех городах - Витебске, Гродно и Могилеве.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главные управления Национального банка в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве с 1 ноября 2018 года прекращают  совершение операций с населением по...
 
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