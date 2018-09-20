Пятиборка из Слуцка Анастасия Прокопенко спустя 10 лет после Олимпиады получила свою бронзу. Интервью





Белорусских чемпионов и призеров Олимпиад неоднократно лишали медалей после перепроверок допинг-тестов и еще ни разу до случая с пятиборкой Анастасией Прокопенко никто не приобретал награду вместо уличенного в нарушении антидопинговых правил спортсмена. В интервью ставшая в сентябре впервые чемпионкой мира Прокопенко рассказала, как ждала бронзу Игр 2008 года в Пекине и почему ей не передавали ее больше года без явной причины.

«Все эти годы мы были уверены: что-то там у Терещук было»

Претензии на олимпийскую медаль Анастасии Прокопенко стали обоснованными, когда в марте 2017 года Международный олимпийский комитет лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзовой награды после перепроверки допинг-пробы на Играх 2008 года в Пекине. В организме Терещук нашли туринабол, тяжелый анаболик. Прокопенко же на пекинской Олимпиаде финишировала четвертой, поэтому именно ей после аннулирования результата Терещук следовало передать бронзу.

Казалось бы, что сложного? Однако процесс передачи медали и объявления Прокопенко призером Олимпийских игр затянулся.

— Чувствовалось напряжение, — не скрывает Анастасия. — Я частенько адресовала вопрос мужу (Михаилу Прокопенко, руководителю Белорусской федерации современного пятиборья. — Прим.ред.): «Ну вот когда?» В прошлом году выиграла чемпионат Европы, а медаль не возвратили. На прошлогоднем «мире» стала третьей — опять нет. «Когда? Когда это произойдет?» — я очень ждала. Теперь я понимаю, что все было не так просто.





Проведение процедуры передачи требовало целого ряда решений. В том числе на уровне Международного олимпийского комитета. По некоторым данным, украинская сторона пробовала опротестовать решение: привлекался адвокат, подавалась апелляция… С приходом у нас нового министра спорта (Сергей Ковальчук. — Прим.ред.) федерация написала ходатайство и отправила Клаусу Шорману, президенту союза, и Жоэлю Бузу, генсеку организации. Сколько с тех пор прошло времени? Полгода. Потом было ходатайство федерации и инициирование вопроса нашим Национальным комитетом перед МОК. И вот эта медаль. Нашла своего героя!

Кстати, я узнала, когда еще могла получить олимпийскую медаль. На завершившемся чемпионате мира, даже не будучи чемпионкой. На мероприятии с участием ЕОК. Третий вариант — на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Михаил Викторович, защищая меня, говорил: «Извините, нам нужна ближайшая точка отправки медали!» Ну и все, они привезли ее на чемпионат мира, который недавно завершился в Мехико и где я стала лучшей в личном зачете. На коробке из-под медали написано, что награда оригинальная.

— Это та самая медаль, которая была у украинки? Или новая?

— Новая, потому что на связь с Викой Терещук не могут выйти. Она не отвечает на сообщения в соцсетях и телефонные звонки. Если бы Вика вернула медаль, то мне передали бы как раз ту, ее… И, знаете, я рада, что моя медаль — неношеная.

Анастасия дружила с Викторией Терещук, а потому забрать врученную в 2008 году Вике награду ей было бы не так приятно, как получить новую.

— Я, может быть, на месте Вики тоже не отдала бы медаль, понимаю ее, для спортсмена такая награда зачастую цель всей жизни — призналась Настя.

— И тоже пропали бы?

— Нет, но нашла бы, что сказать. Мол, медаль потерялась или то, что передала ее в музей! Может, Вика не знала, что употребляет стероиды? Может, не знала. Утверждать ничего не могу.

— А не считаете ли вы, что Терещук украла у вас эмоции от успеха на Олимпиаде в Пекине в год проведения соревнований?

— Не думаю, что прямо украла. Но даже по ходу Игр-2008 были моменты, когда с Вики могли снять очки, и тогда я сразу стала бы третьей. Так, с нее должны были снять 200 очков на стрельбе, потому что у нее спусковой курок пистолета не держал вес (хотя должен удерживать 250 грамм при нажиме). А 200 баллов — это 25 секунд в беге. Видимо, она думала, что очки с нее действительно снимут, поэтому расслабилась и здорово отфехтовала.

Во время бега я видела, что Терещук и несколько других девочек, которые были примерно моего уровня, находились впереди. Там уже ничего не оставалось, кроме как бежать с десятого на четвертое место в итоговом протоколе. Вот я и бежала точно на четвертое место. Знала, что финишировавшие в первой восьмерке спортсмены будут иметь поддержку в стране.

— Получается, в тот момент решалось, будет ли у вас сегодня медаль.

— Да. Потом в своем кругу мы много раз обсуждали Терещук. Не могла она «так» выступить, ведь за год до Олимпиады на олимпийской трассе она пробежала на 30 секунд быстрее меня, а на самих Играх — на 13 секунд хуже. То есть она проиграла сама себе почти 45 секунд (цифры и факты приведены верно со слов Анастасии Прокопенко — Прим. ред.)! Как такое возможно? Ни один спортсмен вам не ответит.

В юниорском возрасте Вика плыла примерно, как я, и бежала на 20−25 секунд хуже меня. Как-то через полгода мы снова соревновались вместе, так она на 10 секунд лучше меня проплыла и на 30 секунд лучше меня пробежала. Такое не укладывается в голове! Невозможно за счет тренировок в столь короткие сроки поднять результаты настолько! Максимум — это 5−10 секунд. В общем, все эти годы мы были уверены: что-то там было.

— Мы интересовались у вас в соцсетях за день до того, как вам передали бронзу Пекина-2008, случится ли это. «Сама еще ничего не знаю», — ответили вы.

— Я не знала. Знал только мой муж.

— Знал и не говорил?

— Да. Ни моему личному тренеру Анатолию Ткаченко, ни главному тренеру команды Вальдемару Дариушу де Макая, ни врачу. Вообще никому не рассказал. Во время церемонии награждения мужчин в личном и командной зачетах на чемпионате мира он лишь обмолвился: «Сейчас будет сюрприз!» Какое-то время не понимала, что я там делала. Рядом стоял венгерский тренер, который ожидал передачи флага международного союза, как представителю страны-организатора следующего чемпионата мира. Ну он-то понятно, а я зачем была нужна на этом мероприятии?





Затем, смотрю, ведущий церемонии награждения вынес на сцену коробку и сертификат о присвоении олимпийской медали Игр в Пекине, совсем как у меня, но за четвертое место. Тут я поняла, что сейчас мне вернут медаль. В глазах присутствовавших на церемонии читалось, что все искренне рады за меня. Люди кричали «Браво!», махали головой. Прослезилась, ведь все-таки медаль дошла до меня спустя столько лет. Я была по-настоящему счастлива!

— «Возможно, прозвучит грубо, но эта медаль неактуальна. Праздника при ее передаче не будет», — в интервью годичной давности вы не представляли, что обрадуетесь передаче медали.

— Говорила такое! Ну какой праздник, когда вы забираете что-то у одного человека и отдаете другому? Когда же момент передачи пришел, а накануне я стала чемпионкой мира… Знаете, сейчас я думаю, что год назад мне следовало ответить об эмоциях во время передачи медали так: «Посмотрим, что будет, когда ее будут вручать! Как оно будет?»

«Если руководство страны посчитает, что меня надо поощрить или наградить, я все приму»

Указ президента № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов» не описывает случай Прокопенко, которая получила бронзу пекинской Олимпиады после изменения состава призеров соревнований. И то, как государство отметит достижение Анастасии десятилетней давности, покажет, насколько ему нужны олимпийские медали. Для сравнения, молотобойцу Ивану Тихону за бронзу Пекина-2008 полагались 30 тысяч долларов и однокомнатная квартира.

— Чего вы ждете? — спрашиваем у пятиборки.

— Когда все мои медали со мной, я настолько рада и удовлетворена, что просто хочу быть с семьей и чтобы дети росли здоровыми. Хочу дальше готовиться к новым стартам и гордиться страной, ради спортивных побед которой отдала немало здоровья. Мне уже не до квартиры.

Анастасия имеет в виду план по монетизации бронзовой награды Олимпийских игр. Вместе с супругом и детьми она живет в арендной квартире. Плата за пользование жильем год назад составляла 94 рубля в месяц. После передачи медали спортсменка хотела походатайствовать перед президентом страны и Национального олимпийского комитета Александром Лукашенко с тем, чтобы квартира перешла в ее собственность.

— Мне выплачивают зарплату и стипендию, муж зарабатывает, — рассуждает Настя. - Нам нравится делать свою работу, вот пусть нас по работе и судят. Думаю, мы будем в состоянии, если вдруг ничего не случится, сами себя содержать. Если же спортивное руководство страны посчитает, что меня надо поощрить или наградить, я все приму. Полностью отдаю инициативу нашей власти.





Анастасия Прокопенко дважды стала мамой до 30 лет. Сыну Антону сейчас 8 лет, он занимается хоккеем. Дочери Лизе 5 лет, ее отдадут на художественную гимнастику.

Интересно, что этап карьеры Анастасии после вторых родов выходит более успешным, чем ему предшествоваший. В 2017 году она выиграла золото чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира, недавно впервые стала чемпионкой мира. А ведь после возвращения с Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где выступить в полную силу Насте помешал подвывих ребра, она могла уйти из спорта.

— Мне было тяжело, — вспоминает пятиборка. — Муж спросил: «Хочешь ли остаться в спорте? Или уйдешь? Я любое твое решение приму. Просто нужно понять, нужно ли мне искать такую работу, чтобы мог хорошо зарабатывать, либо такую, чтобы помочь тебе оставаться в спорте». — «Знаешь, Миша! Я еще не сказала всего. У меня в душе такое чувство, что я еще буду на пьдестале и что хочу тренироваться».

Видите, будто Всевышний меня испытывает! Чем больше трудностей на моем пути, тем больше потом радостей. Как-то бабушка подарила мне иконку с ликом великомученицы Анастасии. Кажется, мне суждено добиваться побед именно через мучения и жертвы. К жертвам я отношу разлуку с близкими. Когда муж был еще действующим спортсменом, приходилось оставлять старшего ребенка у бабушки в Слуцке на полгода. Вот мне и воздается за терпение!.. Спорт воспитывает меня. Если раньше я была девочкой, которая распылялась и думала о себе, что свойственно многим спортсменам, то сейчас я собрана. Научилась концентрироваться на главном и в то же время уделять внимание членам семьи.

В ходе разговора Анастасия назвала пятиборье национальным видом спорта в Беларуси. Если взять ее медали и учесть тот факт, что белоруский пятиборец Александр Лесун, которого также подготовил тренер Прокопенко Анатолий Ткаченко, стал чемпионом Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жайнеро в составе сборной России, то традиции в нашем пятиборье действительно сильны.

— Я считаю, что национальный вид должен приносить стране медали, — толкует Анастасия. — Где они у нас есть? В биатлоне, борьбе, гребле, фристайле, художественной гимнастике. В пятиборье белорусские ребята тоже показывают хорошие результаты, в том числе на юношеском уровне: в биатле, триатле и на соревнованиях в возрасте до 18 лет. Так, Ваня Хомцов — чемпион Европы по юниорам и бронзовый призер чемпионата мира в своем возрасте. Всего в прошлом году вместе с юниорскими медалями у нас было 20 наград. Вот только после моего прошлогоднего золота чемпионата Европы и бронзы чемпионата мира нас показали на ТВ в духе: «Ну, есть медали и есть». В Венгрии к пятиборью отношение иное. О Софии Фолдаши после серебра ЧМ-2017 трещали отовсюду, и как раз в то время мне позвонил знакомый тренер по борьбе, находившийся в Венгрии, чтобы поздравить с медалью. Оказалось, он увидел кадры с награжадения на венгерском телеканале и, соответственно, узнал меня… Не знаю, почему нас не замечают! Хотя федерация — молодцы.





— Это вы сейчас хвалите мужа, как руководителя?

— Нет. Сначала Николая Иванченко, бывшего председателя Белорусской федерации современного пятиборья. Он когда пришел, дал клич, чтобы информация о каждой медали и каждом нашем успехе появлялась в средствах массовой информации: в каких-то газетах, журналах и по телевидению — хотя бы на СТВ. Когда Иванченко передал бразды правления Михаилу, который был у него заместителем, эта линия была продолжена.

— То, что происходит сейчас вокруг вас, похоже на ажиотаж?

— Сейчас хорошо. Может быть, благодаря победе на чемпионате мира, которая усилила впечатление и реакцию на передачу мне олимпийской медали.

«Я с детства такой человечек, который не любит сидеть на месте»

20 сентября Анастасия Прокопенко справила 33-й день рождения. До того как отпраздновать именины в кругу близких друзей спортсменка посетила штаб-квартиру Национального олимпийского комитета. Там ее ждали школьники из агрогородка Петревичи Новогрудского района. Они приехали в Минск, чтобы посетить олимпийский музей, а встреча с чемпионкой мира и призером Олимпийских игр в Пекине стала для них бонусом. Школьники подготовились: передали пятиборке 2-килограммовый торт собственного приготовления.

— А он тяжелый! Тяжелее, чем все мои медали, — удивилась Настя, приняв подарок. Она поиграла с детьми в Хbox Kinect: виртуально пробежала стометровку, выполнила несколько попыток в метании копья и постреляла из винтовки. Затем состоялась пресс-конференция, на которой Анастасия ответила на вопросы школьников.





— Кто вас подтокнул на идею стать спортсменкой? — спросила маленькая легкоатлетка Маша.

— Ой, я с детства такой человечек, который не любит сидеть на месте. Недалеко от родительского дома находился магазин — в четырехстах метрах. Я не могла ходить туда пешком. Бабушки, которые жили рядом, говорили: «Восемь утра, и только слышим „тых-тых-тых“ — это Настя побежала в магазин». Училась в третьем классе, так к нам пришла тренер по плаванию, которая проводила набор детей. Я убедила маму, что хочу заниматься плаванием: научусь — уже хорошо, в жизни пригодится. Через год меня взял к себе старший тренер по плаванию Александр Павлович Пантелеев, который позже привел в современное пятиборье.

Когда рассказала родителем, что нужно уезжать в Минск, они ни в какую не хотели меня отпускать: «Как такую маленькую 14-летнюю девочку мы отпустим от мамы так далеко? Куда? В Минск? Так до него 100 км от Слуцка». Тем не менее через год, проведенный в качестве учащейся Минской государственной областной средней школе-училище олимпийского резерва, родители поняли, что спорт — это мое. В общей сложности я занимаюсь спортом уже 23 года, из них 18 лет — пятиборьем.

23 сентября Анастасия Прокопенко выступит на последнем старте в нынешнем сезоне — Кубке Кремля с призовым фондом 100 тысяч долларов. После этого она уйдет в отпуск, а во время осенних каникул увезет семью на отдых в Египет.

— Детям нужно море и солнышко! — говорит пятиборка. — Не так много в нашей стране солнца, хотя последнее лето, признаться, меня порадовало количеством теплых деньков.