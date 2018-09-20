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В Хойникском районе стартует республиканская акция «Молодёжь за безопасность»

21.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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В Хойникском районе стартует республиканская акция «Молодёжь за безопасность»
24 сентября в Хойникском районе стартует республиканская акция «Молодёжь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных, с целью популяризации и пропаганды деятельности БМООСП и профессии спасателя-пожарного. Акция пройдёт в 3 этапа и продлится до 12 октября. 

В рамках 1 этапа, с 24 сентября по 2 октября, спасатели вместе с активистами БМООСП посетят многодетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны, одинокопроживающих пенсионеров и инвалидов, но не просто так, а для оказания помощи. Они помогут людям в различных бытовых вопросах.

2 этап пройдёт с 3 по 10 октября. В его рамках в общеобразовательных учреждениях, социальных приютах и домах-интернатах работники МЧС и юные спасатели проведут обучающе-развлекательные программы: проведут с ребятами викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП и проведут презентацию журнала «Юный спасатель».

На заключительном 3-ем этапе, 11-12 октября, по всей республике в центрах детского творчества, Дворцах молодёжи, кинотеатрах, актовых залах, дворцах культуры, на открытых площадках и парках пройдут массовые мероприятия. Всех будут ждать конкурсы, викторины, лотереи, ценные подарки, концертные программы и ещё много-много интересного!

По информации РОЧС.

 
 
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24 сентября в Хойникском районе стартует республиканская акция «Молодёжь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодёжной общественной...
 
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