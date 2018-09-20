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Каменецкий район: в результате ДТП погибла женщина-велосипедистка
21.09.2018 19:06 — Разное | Виртуальный Брест
21.09.2018 около 11:50 часов произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 66-летняя жительница г.Бреста, двигаясь на велосипеде по автодороге Н-400 "Каменец-Г.Борок" на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу движущемуся по главной дороге (Р-98 "граница РП-Песчатка-Каменец-Шерешево) автомобилю марки "ДАФ", под управлением 63-летнего жителя г.Бреста.
В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.
Информация будет дополнена.
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21.09.2018 около 11:50 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 66-летняя жительница г.Бреста, двигаясь на велосипеде по...
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