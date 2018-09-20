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ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства завода

21.09.2018 19:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Продолжаются работы по следующим направлениям:

1. К завершению подходят работы по укладке полимерного покрытия;

2. Продолжается установка лабораторного оборудования;

3. На финальном этапе находятся работы по котельной и ГРП. Выполняются испытания инженерных сетей административно бытового корпуса. Идет подготовка к сдаче объектов в эксплуатацию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59046.php

ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства завода

Проект реализуется в соответствии с запланированными сроками с осуществлением технадзора, авторского надзора, а также контроля со стороны инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59046.php

ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства завода

Реализация проекта началась в январе 2016 года, когда было зарегистрировано юридическое лицо ООО «АйПауэр».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59046.php

ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства завода

В 2017 году были пройдены государственные экспертизы и получены разрешения на проведение строительно-монтажных работ. Завершение реализации проекта запланировано на конец 2018 года.

 
 
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ООО «АйПауэр» информирует об очередном этапе строительства аккумуляторного завода. На данный момент произведен монтаж приточной вентиляции, также установлено и...
 
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