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Президент Вьетнама умер от вируса, который не лечится

21.09.2018 18:21 — Разное | KYKY  
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года от редкого вирусного заболевания, которое пока что неизлечимо, пишет АиФ с ссылкой на главу центрального управления здравоохранения Вьетнама, который отвечал за заботе о здоровье главы государства. 

По его словам, президент заболел еще в июле 2017 года. Он лечился не только во Вьетнаме, но и в Японии, куда он шесть раз ездил на лечение. Но вирус невозможно вылечить – можно только замедлить его развитие. 

В четверг во второй половине дня состояние вьетнамского лидера резко ухудшилось и его доставили в Центральный военный госпиталь. Вечером Чан Дай Куанг впал в кому и утром в пятницу скончался, не приходя в сознание.

Чан Дай Куанг имел ученую степень доктора юриспруденции. Президентом Вьетнама он стал в 2016 году. До этого он занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности. Деятельность ведомства под его руководством не раз подвергалась критике со стороны вьетнамских политических активистов и международных правозащитных организаций из-за частых арестов представителей оппозиции.

 
 
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в возрасте 61 года от редкого вирусного заболевания, которое пока что неизлечимо, пишет АиФ с ссылкой на главу центрального...
 
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