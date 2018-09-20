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В Беларусь идет непогода: объявлен оранжевый уровень опасности

21.09.2018 19:03 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
В начале следующей недели в Беларуси будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.

В понедельник 24 сентября 2018 года ночью и утром по Брестской, а утром и днем по Могилевской, Гродненской и Минской областям пройдут сильные дожди. Также по Брестской, Гродненской, Могилевской, Минской и Гомельской областям ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В отдельных местах скорость ветра будет достигать 27 м/с.

В Минске 24 сентября в утреннее и дневное время прогнозируется продолжительный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с (местами – до 25 м/с). Во вторник 25 сентября сильный ветер сохранится.

В связи с неблагоприятными погодными условиями был объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Беларуси ожидается похолодание.


Для справки.

Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия представляют реальную опасность. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале следующей недели в Беларуси будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.
 
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