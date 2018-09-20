



Начало последнего письма выглядит довольно стандартно, однако сам факт его получения весьма неожиданный: из-за совершенно небольшой задолженности хозяйку зачем-то приглашают на беседу к начальнику РСЦ. Однако после формальной переписки текст становится куда более необычным.заканчивается текст приглашения (орфография и пунктуация сохранены).Вслед за последним приглашением Анна прислала фотографии еще нескольких писем, которые сохраняет на память. Текст каждого отличен от других, но в своей экспрессии не уступает. Каждое письмо заканчивается фирменной фразой: «Оплатите, пожалуйста. Всего вам доброго, здоровья и достатка».— рассказывает историю любопытной переписки минчанка. —На встречи я ни разу не ходила, хотя это, вероятно, было бы весело. В последний раз тоже не пошла — просто оплатила и положила письмо в стопочку.В самом РСЦ рассказать о творческих письмах неплательщикам согласились без промедления. Как оказалось, начальник собственноручно их составляет. И творчеством этим занимается достаточно давно.