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Белорусам начали приходить необычные "письма счастья" от ЖКХ

21.09.2018 18:58 — Разное | UDF  
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Кто сказал, что в ЖКХ нет места для творчества? Просто оно проявляется в непривычных для обывателя формах. На днях минчанка Анна обнаружила в почтовом ящике очередное письмо из расчетно-справочного центра, в котором девушку довольно экспрессивно просили оплатить задолженность в 10 рублей 64 копейки. Как оказалось, такие бумаги девушка получает регулярно, и всегда разные.

Начало последнего письма выглядит довольно стандартно, однако сам факт его получения весьма неожиданный: из-за совершенно небольшой задолженности хозяйку зачем-то приглашают на беседу к начальнику РСЦ. Однако после формальной переписки текст становится куда более необычным.

«Почему своевременно не оплачиваете, зачем платить пеню, ТС приостановит коммунальные услуги, за подключение и отключение ком.услуг необходимо оплачивать, за оформление исполнительной надписи необходимо оплачивать нотариальный сбор. Подсчитайте, пожалуйста сколько Вы переплачиваете, зачем переплачивать, оплачивайте в срок не позднее 25 числа и Вам и нам будет хорошо, Вам не надо тратить дополнительно денежные средства, у нас собираемость 100%.

Давайте будем уважать друг друга. Всех Вам благ, здоровья и достатка», — заканчивается текст приглашения (орфография и пунктуация сохранены).

Белорусам начали приходить необычные "письма счастья" от ЖКХ

Вслед за последним приглашением Анна прислала фотографии еще нескольких писем, которые сохраняет на память. Текст каждого отличен от других, но в своей экспрессии не уступает. Каждое письмо заканчивается фирменной фразой: «Оплатите, пожалуйста. Всего вам доброго, здоровья и достатка».

Белорусам начали приходить необычные "письма счастья" от ЖКХ


Белорусам начали приходить необычные "письма счастья" от ЖКХ


Белорусам начали приходить необычные "письма счастья" от ЖКХ


Белорусам начали приходить необычные "письма счастья" от ЖКХ


Белорусам начали приходить необычные "письма счастья" от ЖКХ

— Я не самый лучший плательщик — постоянно забываю, — рассказывает историю любопытной переписки минчанка. — Бывает, плачу только после 25 числа, а бывает, вообще из головы вылетает. Но задолженности у меня всегда небольшие — буквально по 10—20 рублей. Почему они начинают присылать письма даже при таком мизерном долге, я не знаю, но выглядит все это очень смешно.

На встречи я ни разу не ходила, хотя это, вероятно, было бы весело. В последний раз тоже не пошла — просто оплатила и положила письмо в стопочку.

В самом РСЦ рассказать о творческих письмах неплательщикам согласились без промедления. Как оказалось, начальник собственноручно их составляет. И творчеством этим занимается достаточно давно.

— Это лично моя инициатива. Если у собственника два месяца задолженности — я его приглашаю на беседу, чтобы лично рассказать о последствиях. В последнее время я прямо в пригласительных пишу о том, что не надо тянуть, что надо оплачивать материальный сбор при оформлении исполнительной надписи, что мы отключения производим, потом оплату производить при отключении, пеня, — зачем вам это нужно? Считайте, сколько это стоит. Вам какого образца прислали? Я же разные пишу. Ну, чтобы у людей глаза не мозолились каждый раз одно и то же читать. Так как-то приятнее. Поначалу, когда мы это ввели в практику, люди приходили, а сейчас что-то не приходят…

Я вот столько их рассылаю, но все равно не понимаю: у нас что, люди такие богатые? Оплати своевременно — и не надо будет больше ни за что платить. Столько лет работаю, а к выводу все равно не могу прийти. Наверное, и правда богатые.

 
 
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