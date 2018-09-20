Юной певице угрожают отрезать голову за клип в нижнем белье



Фото: facebook.com/zere.asylbek.1

В YouTube появилось музыкальное видео 19-летней, под названием "Кыз". В клипе артистка предстает перед зрителями пиджаке, бюстгальтере и юбке, что многие соотечественники посчитали оскорбительным. Примечательно, что народ Киргизии возмутил не только внешний вид певицы, они осудили текст песни, в котором Зере призывает вспомнить о правах женщин и просит перестать указывать как им жить.После выхода клипа девушка получила в соцсетях сообщения, в которых неизвестные обещали расправиться с ней. Артистка даже сделала несколько скришотов переписки.написал подписчик. Вслед за ним отреагировал другой пользователь, который написал, что "присоединится и с радостью отрежет голову" певице. Об этом сообщает порталАсылбек обратилась в полицию, она опасается за свою жизнь. Сотрудники правоохранительных органов заверили певицу в том, что они сделают все возможное, чтобы защитить ее.Отметим, что были и те, кто поддержал Зере. В Сети они создали флешмоб, где выкладывали селфи в нижнем белье, по понятным причинам, активистки не показывали своего лица.