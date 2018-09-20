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Юной певице угрожают отрезать голову за клип в нижнем белье

21.09.2018 18:53 — Разное | UDF  
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Фото: facebook.com/zere.asylbek.1
Молодая певица из Киргизии Зере Асылбек опасается за свою жизнь. Девушке начали поступать угрозы после съемок в нижнем белье.

В YouTube появилось музыкальное видео 19-летней Зере Асылбек, под названием "Кыз". В клипе артистка предстает перед зрителями пиджаке, бюстгальтере и юбке, что многие соотечественники посчитали оскорбительным. Примечательно, что народ Киргизии возмутил не только внешний вид певицы, они осудили текст песни, в котором Зере призывает вспомнить о правах женщин и просит перестать указывать как им жить.

После выхода клипа девушка получила в соцсетях сообщения, в которых неизвестные обещали расправиться с ней. Артистка даже сделала несколько скришотов переписки. "Если ты не удалишь видео и не попросишь прощение у кыргызского народа, то скоро мы тебя убьем. Пусть это будет первый и последний раз", – написал подписчик. Вслед за ним отреагировал другой пользователь, который написал, что "присоединится и с радостью отрежет голову" певице. Об этом сообщает портал kloop.kg.


Асылбек обратилась в полицию, она опасается за свою жизнь. Сотрудники правоохранительных органов заверили певицу в том, что они сделают все возможное, чтобы защитить ее.

Отметим, что были и те, кто поддержал Зере. В Сети они создали флешмоб, где выкладывали селфи в нижнем белье, по понятным причинам, активистки не показывали своего лица.

 
 
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Молодая певица из Киргизии Зере Асылбек опасается за свою жизнь.
 
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