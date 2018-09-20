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Фото дня: Лукашенко объясняет Путину
Фото: president.gov.by
На фото — растерянный белорусский глава, поджав одну ногу, что-то объясняет российскому. Владимир Путин сидит в кресле, раскинувшись по-хозяйски, твердо упёршись ногами в пол. Он даже не смотрит на гостя, а что-то вычитывает в бумагах, положенных на столик между главами Беларуси и России.
Напомним, что в Сочи происходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также членов правительств Беларуси и России.
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Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала фотографию с сегодняшних переговоров в Сочи.
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