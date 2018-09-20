Фото дня: Лукашенко объясняет Путину



Фото: president.gov.by

На фото — растерянный белорусский глава, поджав одну ногу, что-то объясняет российскому.сидит в кресле, раскинувшись по-хозяйски, твердо упёршись ногами в пол. Он даже не смотрит на гостя, а что-то вычитывает в бумагах, положенных на столик между главами Беларуси и России.Напомним, что в Сочи происходят переговорыи Владимира Путина, а также членов правительств Беларуси и России.