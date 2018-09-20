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Снова проблемы у маршрутчиков: приостанавливает работу "Полоцкий экспрес"

21.09.2018 18:33 — Разное | UDF  
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Фото: gorod214.by
21 сентября крупный перевозчик "Полоцкий экспресс" приостановил бронирование поездок на октябрь. Дальнейшая работа фирмы под вопросом.

"Полоцкий экспресс" — крупный региональный перевозчик. Маршрутки в столицу из Полоцка и Новополоцка ходят каждый час. Водители забирают пассажиров в местах, удобных клиентам, обычно, это остановки общественного транспорта. Одна поездка стоит 10 рублей.

"Пока мы временно приостановили бронирование мест, чтобы потом не отменять, — комментирует ситуацию руководитель "Полоцкого экспресса" Дмитрий Новицкий. — У нас подготовлены не все документы, чтобы работать дальше. На сегодня договор на регулярные перевозки у нас не заключён. И будет ли он заключён, мы не знаем. Вышли новые правила, которые начинают работать с 12 октября".

Новую редакцию "Правил автомобильных перевозок пассажиров" Совет министров принял 31 августа. Это документ на 70 страниц, который охватывает абсолютно все нюансы коммерческих пассажирских перевозок: от норм допуска водителей к работе до размера и вида "шашечек" на автомобиле такси. Согласно ему, без договора об организации регулярных автомобильных перевозок работа перевозчика невозможна.

Еврорадио узнало, что договор на регулярные перевозки у "Полоцкого экспресса" закончился 13 сентября.

"Мы предложили этой фирме заключить договор с нами, — говорит директор Витебского предприятия "Оператор перевозок" Сергей Маршалович. — Ответа пока нет. Насколько знаю, у "Полоцкого экспресса" был договор с предприятием “Минскоблпассажиртранс”".

В полоцкой фирме "Новый поворот", которая также работает на минском направлении, сообщили, что они работают как обычно.

В чём сложность заключить договор на регулярные перевозки?

"Никакой сложности заключить договор нет. Сложно выполнять все эти нововведения, — рассказывает Еврорадио Геннадий, собственник фирмы-перевозчика из Солигорска. — Если человек отработал 15 лет, то ему нужно открывать частное унитарное предприятие. Потом нужно отказаться от бронирования по телефонам и через интернет. Также дело в карточках на осуществление регулярных пассажирских перевозок, которые выдаёт "Минскоблпассажиртранс". Если раньше хватало всем, то сейчас другая ситуация. Пассажиров нужно забирать только на конкретных остановках. Там их пять по городу разрешается. И ряд другого... Государство хочет, чтобы мы влились в серую массу".

Предприниматель добавляет, что новые правила создадут неудобства и для пассажиров, и для перевозчиков.

 
 
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21 сентября крупный перевозчик "Полоцкий экспресс" приостановил бронирование поездок на октябрь.
 
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