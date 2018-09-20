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"Полоцкий экспресс" — крупный региональный перевозчик. Маршрутки в столицу из Полоцка и Новополоцка ходят каждый час. Водители забирают пассажиров в местах, удобных клиентам, обычно, это остановки общественного транспорта. Одна поездка стоит 10 рублей.— комментирует ситуацию руководитель "Полоцкого экспресса". —Новую редакцию "Правил автомобильных перевозок пассажиров" Совет министров принял 31 августа. Это документ на 70 страниц, который охватывает абсолютно все нюансы коммерческих пассажирских перевозок: от норм допуска водителей к работе до размера и вида "шашечек" на автомобиле такси. Согласно ему, без договора об организации регулярных автомобильных перевозок работа перевозчика невозможна.Еврорадио узнало, что договор на регулярные перевозки у "Полоцкого экспресса" закончился 13 сентября.— говорит директор Витебского предприятия "Оператор перевозок"В полоцкой фирме "Новый поворот", которая также работает на минском направлении, сообщили, что они работают как обычно.В чём сложность заключить договор на регулярные перевозки?рассказывает Еврорадио Геннадий, собственник фирмы-перевозчика из Солигорска. —Предприниматель добавляет, что новые правила создадут неудобства и для пассажиров, и для перевозчиков.