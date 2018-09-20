Алине Талай сделали операцию



Фото: instagram.com/alina_talay

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В августе белорусская бегунья тренировалась и выступала на чемпионате Европы с... переломом ноги. И удивлялась,во время бега. Медики ее обследовали и нашли перелом. Наконец эту проблему удалось решить. Желаем Алине скорейшего выздоровления!29 лет. Она специализируется на беге на 100 метров с барьерами.