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Алине Талай сделали операцию
Фото: instagram.com/alina_talay
В августе белорусская бегунья тренировалась и выступала на чемпионате Европы с... переломом ноги. И удивлялась, "почему же так больно" во время бега. Медики ее обследовали и нашли перелом. Наконец эту проблему удалось решить. Желаем Алине скорейшего выздоровления!
Алине Талай 29 лет. Она специализируется на беге на 100 метров с барьерами.
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В августе белорусская бегунья тренировалась и выступала на чемпионате Европы с... переломом ноги.
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