С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками

Урожай яблок в 2018 году бьёт рекорды. И пока одни пытаются на этих фруктах зарабатывать , другие еле успевают перерабатывать. Компотов и варенья запасли до следующего лета, а шарлотка не лезет в горло? Собрали для вас несложные рецепты из яблок с простыми ингредиентами по сезону.

Рецепт №1. Пшённые шарики с яблоками, морковкой и курагой

Нам нужны: 2 яблока, 2 крупные моркови, пара жменек кураги, пшённая каша пропорционально фруктово-овощной смеси, сахар по вкусу.

Яблоки и морковь чистим, нарезаем дольками, измельчаем блендером.









Мелко нарезаем курагу, смешиваем с морковно-яблочной массой.









Варим на воде пшённую кашу, добавляем к фруктово-овощной смеси в пропорции 1:1. Добавляем сахар по вкусу. Всё перемешиваем.





Формируем шарики.





Ставим в духовку на 8 минут, при температуре 170 градусов.





Результат: вкусно, полезно, ярко и нестандартно!

Рецепт №2. Печёные яблоки с творогом и клюквенным соусом

Нам нужны: яблоки, творог, мука, ванилин, яйцо, соль, сахар, клюква, лимонная кислота. Вот пропорции:





Срезаем с яблок верхушки (не выбрасываем!), вычищаем сердцевины.





Смешиваем творог с сахаром, солью, ванилином, яйцом и мукой. Наполняем яблоки творожной массой.





Закрываем яблоки верхушками и ставим запекаться при температуре 180 градусов на 10 минут.





Делаем клюквенный соус. Забрасываем клюкву в сотейник (или кастрюльку), ставим на небольшой огонь, добавляем сахар, лимонную кислоту и воду.





Снимаем с огня и измельчаем блендером. После протираем соус через сито. Поливаем яблоки соусом.





Результат: полезный и не приторный десерт!

Рецепт №3. Вафельный десерт с яблоками и корицей

Нам нужны: тонкие вафли, 3 яблока, нежирный творог или рикотта – 250 гр, 2 ст.л. мёда, сок лимона, корица по вкусу. Можно добавить орехи и любые сухофрукты.

Яблоки чистим и нарезаем маленькими кубиками.





Карамелизуем яблоки: растапливаем 1 ст.л. мёда на сковороде на небольшом огне, всыпаем фрукты. Поливаем соком из половины лимона. И добавляем корицу по вкусу.





Творог измельчаем блендером до однородной консистенции. Или берём готовую рикотту. Смешиваем с 1 ст.л. мёда и небольшим количеством лимонного сока.





Набираем творожную смесь в кондитерский мешок или обычный полиэтиленовый пакет (отрезаем уголок), выдавливаем смесь на вафли.





Сверху кладём яблоки.





По желанию добавляем орехи и сухофрукты.



