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«Стоит на задних лапах 20 минут без перерыва». Интернет-пользователи восхищены необычным котом Бруно

21.09.2018 18:56 — Разное | СТВ  
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Новости США. Пользователи интернета не могут налюбоваться толстым котом по имени Бруно.

По информации издания People, в апреле в один из приютов штата Иллинойс привезли семилетнего кота. У него была дымчатая шерсть и лишние пальцы на лапках.

В приют питомца отдал предыдущий хозяин.

«Он у него жил с тех пор, как Бруно был котенком, но, к сожалению, кот не очень хорошо ладил с детьми в доме. Это было очень тяжелое решение для семьи, так как Бруно особенный кот», – рассказала Джекоби Эндрик, директор по маркетингу и коммуникациям приюта.

«Стоит на задних лапах 20 минут без перерыва». Интернет-пользователи восхищены необычным котом Бруно
Фото: instagram.com/theebrunobartlett

Слишком требовательное поведение Бруно не подходило для семьи с маленькими детьми, однако у кота появилось множество интернет-поклонников, которые были одержимы этим пушистиком. Его фотографии быстро разлетелись в Facebook и Twitter, а забрать к себе Бруно хотели даже из Канады и Австралии.

Джекоби Эндрик:
Бруно – потешный котик, который заставляет всех смеяться. Иногда он даже стоит на задних лапах 20 минут без перерыва!

«Мне нравится, когда вы чешете мне мордочку и шею. Я знаю, что мой животик выглядит прекрасно, но лучше вам его не трогать. Я могу ударить лапой и притвориться, что буду кусать», – так описывает себя Бруно в сообщении в Facebook.

«Стоит на задних лапах 20 минут без перерыва». Интернет-пользователи восхищены необычным котом Бруно
Фото: instagram.com/theebrunobartlett

«Я очень люблю разговаривать. Будьте готовы к болтливому котику! У меня также есть пара причудливых черт... Первая – мне нравится стоять на задних лапах! Обычно это происходит, когда я хочу кушать. Нет, меня этому никто не учил. Вторая – я люблю пить во время еды».

«Я пью очень много воды. Я никогда не пью воду на кухне, где стоит моя еда. Я пью только воду, которая стоит в совершенно другой комнате», – продолжает свой рассказ он. «Да, я знаю, что я уникальный».

Еще Бруно – довольно изобретательный обжора. Когда он выходит из своей клетки, он пробирается в клетки других кошек и ест их пищу. Приют будет скучать по нему, но персонал очень рад, что кот отправится в дом, где он сможет придерживаться диеты.

«Мы рады сообщить, что мы нашли новую семью для Бруно!», – говорит Эндрик.

«Стоит на задних лапах 20 минут без перерыва». Интернет-пользователи восхищены необычным котом Бруно
Фото: instagram.com/theebrunobartlett

Новой хозяйкой Бруно стала женщина по имени Лорен Пэрис, которая рассказал о желании забрать питомца, спев на камеру «Дайте мне этого толстого котика!».

Джекоби Эндрик:
Все сотрудники приюта обожают Лорен, и мы знаем, что она станет отличной мамой для Бруно.

Теперь кот живет в квартире с шикарным видом на Чикаго, но мы все можем следить за его жизнью в инстаграм. На его страницу подписаны более 60 тысяч человек.

«Это же дьявол». Кот с человеческим лицом покоряет соцсети (читать далее).

 
 
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Новости США. Пользователи интернета не могут налюбоваться толстым котом по имени Бруно.  По информации издания People, в апреле в один из приютов штата Иллинойс...
 
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