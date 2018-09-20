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Наркотик для детей "земляника" - всего лишь домыслы
Фактов употребления детьми наркотика "земляника" в Минске не зарегистрировано, сообщили
Цитата Белта: "В последние дни родительское сообщество серьезно взволновано новостью о том, что в Минске детям возле школ незнакомые лица предлагают наркотический препарат "земляника", якобы после употребления которого детей доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Подобное сообщение прочитали сотни людей, - отметили в пресс-службе. - Но данная информация не нашла официального подтверждения и является не более, чем слухами".
Далее начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов заявил, что достоверной информации от граждан по поводу распространения наркотического препарата "земляника" для детей в управление не поступало.
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Фактов употребления детьми наркотика "земляника" в Минске не зарегистрировано, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
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