Трагедия в Добруше: женщину обнаружили повешенной, а у её мужа перерезаны вены

tut.bу, хозяйка была найдена повешенной в кухне, а ее супруга обнаружили с перерезанными венами в гараже. Сейчас он в реанимации. Кк сообщаетхозяйка была найдена повешенной в кухне, а ее супруга обнаружили с перерезанными венами в гараже. Сейчас он в реанимации.

О случившемся в частном секторе на окраине Добруша в милицию сообщили около десяти утра.





Для родных и соседей произошедшее — шок. Семью здесь все называют идеальной. Она — уже на пенсии. Он — работник фарфорового завода. Вместе вырастили двоих детей, жили дружно, построили дом.

— Он такой внимательный всегда, работящий, она — красавица, в свои 60 выглядела очень молодо. Юбочка короткая, сама стройная, приветливая, — вспоминает соседка Ирина.





Это уже сегодня от участкового она узнала, что в идеальной на первый взгляд семье случалось разное. Якобы в последнее время женщина несколько раз вызывала милицию, жаловалась, что муж поднимает на нее руку. Впрочем, соседи никаких скандалов не припомнят.









Пока комментариев от правоохранительных органов нет. На месте работает следственная группа. Соседи рассказывают, что муж сначала убил жену, а потом попытался покончить с собой, но перед этим успел позвонить сыну — сказать, что матери больше нет.





Никто из них в этот день не слышал, чтобы супруги скандалили.



