Макгрегор попытался заставить мусульманина Нурмагомедова выпить виски

Фото: Gregory Payan/ AP Photo





lenta.ru Боец из Дагестана ответил отказом, сообщает





Перед началом пресс-конференции Макгрегор поставил перед собой большую бутылку виски, производством которого он занимается. «Я прихватил для этого смешного парня маленькую бутылочку. Подходите все, я вам налью. Дайте стакан, я налью и ему», — закричал ирландец, налил виски и поставил на стол Нурмагомедова.





«Я не буду пить. Я никогда не пью. Заканчивай со своим дерьмовым виски», — ответил Нурмагомедов, исповедующий ислам. После этого Макгрегор попытался подойти к нему, но его не пустил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.





Во время традиционной пресс-конференции будущие соперники неоднократно оскорбляли друг друга. Макгрегор неоднократно вспоминал случай с нападением на автобус и на протяжении всей сессии пил виски.





Бойцы встретятся 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях. Нурмагомедов является действующим обладателем пояса в легком весе. На его счету 26 побед в 26 боях.



