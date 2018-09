УЕФА не планирует санкций в отношении Беларуси за кричалки болельщиков

Фото: "Наша Ніва", nn.by

Еврорадио обратилось с официальным запросом в УЕФА. Ответ удивил: обратилось с официальным запросом в УЕФА. Ответ удивил:





"No charges have been opened against the Football Federation of Belarus in this respect in either of the two UEFA Nations League matches". [Против Федерации футбола Беларуси не были начаты никакие дела после обеих игр Лиги Наций UEFA, — Еврорадио].





АБФФ 18 сентября сообщила, что санкции могут быть, поскольку нарушения зафиксированы делегатом УЕФА. А также призвала отказаться от использования политических кричалок:





"...на стадионе "Динамо" на секторе "В12" активным ядром болельщиков скандировались политические кричалки и использовались пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и во время выездной игры "националки" в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции.





...Фиксация подобных противоправных действий влечёт за собой наложение дисциплинарных санкций на Ассоциацию "Белорусская федерация футбола". Мы и раньше подчёркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-либо подобного белорусский футбол.





Мы призываем отказаться от использования кричалок политического характера, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами... "





Еврорадио обратилось в пресс-службу АБФФ, чтобы выяснить, как обстоят дела с санкциями, согласно предварительным заявлениям белорусской стороны.





"О том, в каком состоянии находится рассмотрение дела, вам нужно спрашивать в УЕФА. Мы не можем говорить от имени этой организации, — рассказали в пресс-службе Белорусской федерации футбола. — Может быть предупреждение или штраф. А как это отразится на сборной? Да никак. Заплатить нужно будет — и всё".





Также представитель АБФФ рассказал, что пока они не получили никаких бумаг, так как заседания в УЕФА ещё не было, а как только оно произойдет, Европейская федерация сообщит представителям белорусской федерации о принятых мерах.





Таким образом, белорусская сборная не будет наказана за политические кричалки болельщиков вроде "Кто не скачет — тот москаль" и некоторые другие. А вот вопрос с пиротехникой до сих пор открыт: использовать её запрещено и неприемлемо на играх национальных сборных, а также других международных турнирах под эгидой УЕФА.