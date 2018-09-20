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УЕФА не планирует санкций в отношении Беларуси за кричалки болельщиков

21.09.2018 18:45 — Разное | Партизан  
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После игр национальной сборной с Сан-Марино и Молдовой на официальном сайте Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) появилось обращение, в котором сообщалось, что Беларусь ждут санкции из-за политических кричалок болельщиков.


Фото: "Наша Ніва", nn.by
 Еврорадио обратилось с официальным запросом в УЕФА. Ответ удивил:

"No charges have been opened against the Football Federation of Belarus in this respect in either of the two UEFA Nations League matches". [Против Федерации футбола Беларуси не были начаты никакие дела после обеих игр Лиги Наций UEFA, — Еврорадио].

АБФФ 18 сентября сообщила, что санкции могут быть, поскольку нарушения зафиксированы делегатом УЕФА. А также призвала отказаться от использования политических кричалок:

"...на стадионе "Динамо" на секторе "В12" активным ядром болельщиков скандировались политические кричалки и использовались пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и во время выездной игры "националки" в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции.

...Фиксация подобных противоправных действий влечёт за собой наложение дисциплинарных санкций на Ассоциацию "Белорусская федерация футбола". Мы и раньше подчёркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-либо подобного белорусский футбол.

Мы призываем отказаться от использования кричалок политического характера, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами... "

Еврорадио обратилось в пресс-службу АБФФ, чтобы выяснить, как обстоят дела с санкциями, согласно предварительным заявлениям белорусской стороны.

"О том, в каком состоянии находится рассмотрение дела, вам нужно спрашивать в УЕФА. Мы не можем говорить от имени этой организации, — рассказали в пресс-службе Белорусской федерации футбола. — Может быть предупреждение или штраф. А как это отразится на сборной? Да никак. Заплатить нужно будет — и всё".

Также представитель АБФФ рассказал, что пока они не получили никаких бумаг, так как заседания в УЕФА ещё не было, а как только оно произойдет, Европейская федерация сообщит представителям белорусской федерации о принятых мерах.

Таким образом, белорусская сборная не будет наказана за политические кричалки болельщиков вроде "Кто не скачет — тот москаль" и некоторые другие. А вот вопрос с пиротехникой до сих пор открыт: использовать её запрещено и неприемлемо на играх национальных сборных, а также других международных турнирах под эгидой УЕФА.


 
 
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После игр национальной сборной с Сан-Марино и Молдовой на официальном сайте Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) появилось обращение, в котором...
 
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