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Суд дал разрешение на заочное преследование Жириновского за финансирование терроризма
Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на спецрасследование в отношении депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского и еще двух российских парламентариев, которых уличили в финансировании терроризма.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, весной 2014 года они создали группу для сбора средств для пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
После этого Жириновский с подельниками на протяжении 2014-2017 годов поставлял боевикам деньги и транспортные средства, которые в дальнейшем использовались группировкой Сомали террориста Михаила Толстых (Гиви) в боях против сил АТО, в частности, в районе Донецкого аэропорта.
Кроме того, указанные российские депутаты предоставили террористам "ДНР" помещение в Москве для "представительской деятельности".
В связи с этим Жириновскому и двум его сообщникам инкриминируется финансирование терроризма, что предусматривает наказание на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на спецрасследование в отношении депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского и еще двух российских...
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