Суд дал разрешение на заочное преследование Жириновского за финансирование терроризма













Как сообщили в Генеральной прокуратуре, весной 2014 года они создали группу для сбора средств для пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".





После этого Жириновский с подельниками на протяжении 2014-2017 годов поставлял боевикам деньги и транспортные средства, которые в дальнейшем использовались группировкой Сомали террориста Михаила Толстых (Гиви) в боях против сил АТО, в частности, в районе Донецкого аэропорта.

Кроме того, указанные российские депутаты предоставили террористам "ДНР" помещение в Москве для "представительской деятельности".





В связи с этим Жириновскому и двум его сообщникам инкриминируется финансирование терроризма, что предусматривает наказание на срок от десяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.



