Россия будет призывать к созданию единого фронта для борьбы с терроризмом под эгидой ООН - МИД РФ

На Генассамблее ООН российская сторона будет выступать за укрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах; Москва в целом поддерживает реформу ООН, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Организация остается уникальной и безальтернативной площадкой для равноправного диалога, направленного на выработку решений, учитывающих весь спектр точек зрения. Попытки расшатать авторитет и легитимность ООН, размыть или подменить ее прерогативы опасны и чреваты демонтажем всей архитектуры международных отношений", - говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

"Россия в целом поддерживает усилия по реформе ООН. Исходим из того, что они должны быть нацелены на адаптацию Организации к современным реалиям при сохранении ее межправительственной природы и заложенного в Устав ООН принципа "разделения труда" между ее главными органами",- отмечается в сообщении.

На Смоленской площади отметили, что в последнее время на площадке Генассамблеи множатся инициативы с ярко выраженным конфронтационным зарядом, которые способны привести к перегреву обстановки и спровоцировать серьезные трения между государствами-членами.

"Убеждены, что Генассамблея - не поле для внутри- или внешнеполитического выяснения отношений. На ее площадке должна царить атмосфера конструктивного взаимодействия, которая способствовала бы сужению имеющихся разногласий",- подчеркнули в МИД РФ.

"Видим свою задачу в закреплении вектора на формирование многополярного мироустройства и неделимой безопасности при безусловном уважении суверенитета и прав народов на самостоятельный выбор пути развития. Продолжим отстаивать соблюдение принципов верховенства международного права и Устава ООН, а также прерогативы ее Совета Безопасности", - отмечается в сообщении.

В Москве намерены проводить линию на сопряжение усилий мирового сообщества в целях эффективного решения глобальных и региональных проблем на основе международного права.

"Наиболее острой из них остается терроризм. Будем призывать государства-члены ООН к совместному противодействию этой угрозе через формирование широкого антитеррористического фронта под эгидой всемирной Организации", - заявили в МИД РФ.

"Выступаем за развитие и совершенствование сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями на базе Главы VIII Устава ООН. В этом контексте продолжим содействовать наращиванию конструктивного взаимодействия ООН с ОДКБ, ШОС и БРИКС", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ также считают приоритетом повестки дня в области международной информационной безопасности выработку и принятие под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, нацеленных на предотвращение в нем конфликтов.

"Имеем в виду в рамках 73-й сессии внести соответствующий проект резолюции. Рассчитываем на его широкую поддержку", - говорится в сообщении.

"В числе российских приоритетов также - предотвращение размещения оружия в околоземном пространстве, развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, борьба с глобальной наркоугрозой и транснациональной организованной преступностью, укрепление антикоррупционного сотрудничества", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.