ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия будет призывать к созданию единого фронта для борьбы с терроризмом под эгидой ООН - МИД РФ

21.09.2018 19:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

На Генассамблее ООН российская сторона будет выступать за укрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах; Москва в целом поддерживает реформу ООН, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Организация остается уникальной и безальтернативной площадкой для равноправного диалога, направленного на выработку решений, учитывающих весь спектр точек зрения. Попытки расшатать авторитет и легитимность ООН, размыть или подменить ее прерогативы опасны и чреваты демонтажем всей архитектуры международных отношений", - говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

"Россия в целом поддерживает усилия по реформе ООН. Исходим из того, что они должны быть нацелены на адаптацию Организации к современным реалиям при сохранении ее межправительственной природы и заложенного в Устав ООН принципа "разделения труда" между ее главными органами",- отмечается в сообщении.

На Смоленской площади отметили, что в последнее время на площадке Генассамблеи множатся инициативы с ярко выраженным конфронтационным зарядом, которые способны привести к перегреву обстановки и спровоцировать серьезные трения между государствами-членами.

"Убеждены, что Генассамблея - не поле для внутри- или внешнеполитического выяснения отношений. На ее площадке должна царить атмосфера конструктивного взаимодействия, которая способствовала бы сужению имеющихся разногласий",- подчеркнули в МИД РФ.

"Видим свою задачу в закреплении вектора на формирование многополярного мироустройства и неделимой безопасности при безусловном уважении суверенитета и прав народов на самостоятельный выбор пути развития. Продолжим отстаивать соблюдение принципов верховенства международного права и Устава ООН, а также прерогативы ее Совета Безопасности", - отмечается в сообщении.

В Москве намерены проводить линию на сопряжение усилий мирового сообщества в целях эффективного решения глобальных и региональных проблем на основе международного права.

"Наиболее острой из них остается терроризм. Будем призывать государства-члены ООН к совместному противодействию этой угрозе через формирование широкого антитеррористического фронта под эгидой всемирной Организации", - заявили в МИД РФ.

"Выступаем за развитие и совершенствование сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями на базе Главы VIII Устава ООН. В этом контексте продолжим содействовать наращиванию конструктивного взаимодействия ООН с ОДКБ, ШОС и БРИКС", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ также считают приоритетом повестки дня в области международной информационной безопасности выработку и принятие под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, нацеленных на предотвращение в нем конфликтов.

"Имеем в виду в рамках 73-й сессии внести соответствующий проект резолюции. Рассчитываем на его широкую поддержку", - говорится в сообщении.

"В числе российских приоритетов также - предотвращение размещения оружия в околоземном пространстве, развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, борьба с глобальной наркоугрозой и транснациональной организованной преступностью, укрепление антикоррупционного сотрудничества", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Генассамблее ООН российская сторона будет выступать за укрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах; Москва в целом поддерживает реформу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, куда на самом деле уходят белорусский бензин и дизель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика