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Белорусским сыщикам "назначили" святого покровителя

21.09.2018 18:57 — Разное | Интерфакс  
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Впервые за свою историю сотрудники уголовного розыска Беларуси получили своего святого покровителя, сообщила газета МВД "На страже". Им стал великомученик Феодор Стратилат. Инициатива шла со стороны Белорусской православной церкви. 

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел вручил начальнику Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД полковнику милиции Анатолию Саковичу образ Феодора Стратилата. На молебен возле Минского Свято-Духова кафедрального собора собрались представители подразделений угро со всей Беларуси.

"Правоохранители, как и священнослужители, беззаветно служат на благо Отечества и людей, посвящая этому все свои силы и умения. В трудные минуты на помощь всегда должна приходить искренняя вера в Господа, обращение к нему с молитвой", - отметил митрополит.

В свою очередь Анатолий САКОВИЧ признался, что за вековую историю службы сотрудники уголовного розыска впервые обрели своего святого покровителя. С этой инициативой накануне подготовки к мероприятиям, приуроченным к юбилею, выступили представители Белорусской Православной Церкви.

"Это свидетельствует о том, что общество высоко оценивает нашу работу. Покровитель подвигнет сыщиков всей страны на смелые поступки и беззаветную службу во благо народа", - прокомментировал то, что у сыщиков теперь есть святой покровитель, начальник ГУУР КМ МВД.

 
 
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Впервые за свою историю сотрудники уголовного розыска Беларуси получили своего святого покровителя, сообщила газета МВД "На страже". Им стал...
 
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