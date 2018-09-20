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Страны ЕС недобрали в 2016 году около 150 млрд евро НДС - Еврокомиссия
Страны ЕС недополучили в 2016 году около 150 млрд евро НДС, свидетельствует анализ, опубликованный в пятницу Еврокомиссией.
"Государства-члены улучшили сбор НДС в целом по ЕС. Это усилие необходимо признать и приветствовать. Но потеря 150 млрд евро за год национальными бюджетами недопустима, особенно когда от этой суммы 50 млрд попадают в карманы мошенников, преступников и, наверное, даже террористов", - заявил в связи с публикацией документа член Еврокомиссии, отвечающий за налогообложение, Пьер Московиси.
По его словам, существенное улучшение будет возможно только с принятием реформы НДС, предложенной Еврокомиссией год назад.
"Я настоятельно призываю государства-члены продвинуться в вопросе системы НДС до выборов в Европейский парламент в 2019 году", - говорится в заявлении П.Московиси, распространенном в Брюсселе.
В материалах Еврокомиссии поясняется, что цифра около 150 млрд евро представляет собой разницу между ожидавшимися поступлениями от НДС и реально полученными сборами.
По данным ЕК, результат работы на этом направлении разных стран ЕС неодинаковый. Потери НДС уменьшились в 22 странах союза. Особенно заметен прогресс в Болгарии, на Кипре, в Латвии и Нидерландах. При этом в 6 государствах-членах - Великобритании, Ирландии, Румынии, Финляндии, Франции и Эстонии - недобор увеличился.
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Страны ЕС недополучили в 2016 году около 150 млрд евро НДС, свидетельствует анализ, опубликованный в пятницу Еврокомиссией.
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