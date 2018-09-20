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Белорусский девелопер открыл в калужском Обнинске жилой комплекс за 1,5 млрд руб

21.09.2018 18:40 — Разное | Интерфакс  
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ООО "Белорусский квартал" открыло в пятницу в городе Обнинске Калужской области одноименный жилой комплекс в микрорайоне "Заовражье", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Белорусский квартал" возведен по панельной технологии на средства белорусских инвесторов, белорусскими строителями из белорусских стройматериалов и включает в себя 652 квартиры. При возведении комплекса использовались трехслойные панели ОАО "Мапид", лифты Otis, витражные системы Alutech.

Это - второй белорусский квартал в Калужской области. Объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей. Ранее такой же квартал был введен белорусским девелопером в городе Балабаново Боровского района на 447 квартир и за 1 млрд рублей.

Комплекс включает в себя дендрарий, хоккейно-волейбольную, детскую игровую и Workout площадки. В жилых домах установлена система телеметрии, в автоматическом режиме собирающая и передающая в управляющую компанию данные о потреблении тепла, электроэнергии и воды в доме и его квартирах.

В этот же день девелопер заложил в Обнинске новый жилой квартал "Просто космос". Проект отличается ультрасовременными архитектурными и строительными решениями. Комплекс состоит из двух домов в 16 и 19 этажей. Всего будет построено 474 квартиры в 24 планировках. В эксплуатацию его планируется ввести в 2019 году.

В рамках сотрудничества с Белоруссией на территории Калужской области в Калуге реализуются проекты строительства жилых комплексов "Малиновка", "Малиновка 2", "Анненки", "Веснушки", в Обнинске и Балабаново - "Белорусский квартал".

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", руководителем и бенефициаром зарегистрированного в городе Обнинске ООО "Белорусский квартал" является Дмитрий Музычак, владеющий ООО "Фрилайт-Строй", которое входит в белорусскую группу компаний КМК.

ООО "Фрилайт-Строй" было организовано в мае 2013 года. Компания входит в состав группы компаний КМК. "Фрилайт-Строй" выполняет функции заказчика по строительству объектов на территории России. Основная специализация - возведение жилой недвижимости.

Белорусская группа компаний КМК работает на рынках СНГ с 1989 года.

 
 
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ООО "Белорусский квартал" открыло в пятницу в городе Обнинске Калужской области одноименный жилой комплекс в микрорайоне "Заовражье", сообщает пресс-служба...
 
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