Беларусь и Россия продолжат работу по интеграции систем прослеживаемости сельхозпродукции, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам встречи ветслужб двух стран 19-20 сентября в Смоленске.

"Обсуждались вопросы интеграции белорусской и российской систем прослеживаемости сельхозпродукции. Намечены дальнейшие шаги по интеграции белорусской информационной системы "AITS-прослеживаемость" и российской "ВетИС", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, был обсужден вопрос сравнительного анализа объемов поставок молочной продукции в Российскую Федерацию из Республики Беларусь.

По итогам консультаций подписан протокол с мероприятиями по реализации достигнутых договоренностей.

Кроме того, по итогам переговоров Россельхознадзор отменил с 21 сентября ранее введенные ограничения на поставки в Россию сыра, масла, творога, цельномолочной продукции (за исключением сухой молочной продукции и молочной продукции наливом, в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 литра) с ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".