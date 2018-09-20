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Почти 690 кг наркотиков изъято из незаконного оборота в Беларуси в 2018 году – МВД

21.09.2018 17:55 — Разное | Интерфакс  
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Почти 690 кг наркотиков уже изъято из незаконного оборота в Беларуси в 2018 году, в этой сфере выявлено более 3 тыс. преступлений, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич на международной конференции в Минске.

"В текущем году выявлено более 3 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, более половины из которых связаны со сбытом, к их совершению причастны 502 лица. Из незаконного оборота изъято почти 690 кг наркотических средств и более 26 кг психотропных веществ", - сказал Г.Казакевич.

Его слова приводятся в сообщении управления информации и общественных связей МВД.

"Значительно увеличилось количество выявленных наркопреступлений, совершенных группой лиц", - констатировал представитель МВД.

Он также отметил, что по-прежнему актуальным остается сохранение внешних и внутренних наркоугроз. К числу первых относится транзит наркотических средств через территорию Беларуси.  "Основная масса изымаемых из незаконного оборота наркосредств – транзитный гашиш", - уточнил Г.Казакевич.

"Наряду с этим имеют место и негативные внутренние тенденции. Результаты различных исследований свидетельствуют о сохраняющемся высоком уровне латентности наркомании в стране. Это не только вызывает трудности в оценке реальной наркоситуации, определении рисков, связанных с этим явлением, но и способствует увеличению уровня наркотизации населения и оказывает негативное влияние на криминогенную обстановку", - полагает он.

Г.Казакевич также обозначил позицию ведомства относительно корректировки уголовно-правовых норм, предусматривающих либерализацию за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (МВД считает ее нецелесообразной).

"Основным аргументом в пользу этого является стабилизация ситуации, связанная, в первую очередь, со снижением количества передозировок психоактивными веществами среди молодежи. Последний случай летальных исходов имел место в 2014 году", – заявил он.

"Помимо этого, принимаемые нами меры, в том числе по ужесточению законодательства, буквально вытеснили организаторов нарколабораторий с территории нашей страны. Это подтверждается сокращением количества таких лабораторий и рядом серьезных задержаний наших граждан за производство наркотиков в сопредельных государствах", - сказал Г.Казакевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Почти 690 кг наркотиков уже изъято из незаконного оборота в Беларуси в 2018 году, в этой сфере выявлено более 3 тыс. преступлений, сообщил начальник главного управления...
 
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