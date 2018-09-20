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Беларусбанк будет взимать комиссию за платежи наличными. За какие "платежки" нужно вносить 1 рубль
Беларусбанк решил
Напомним, крупнейший банк страны ранее
1 рубль нужно будет платить за один «подход» к кассе или за каждую платежку?
Комиссия будет взиматься за каждый платеж в кассе банка. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию в 2 рубля. Напомним, в 2016 году, когда Беларусбанк также анонсировал введение платы за наличные операции в кассах. Но тогда
Придется заплатить 1 рубль, к примеру, за оплату в кассе обучения, услуг парковки, интернет-услуг.
Нужно ли платить 1 рубль за обмен или покупку валюты?
За валютно-обменные операции, которые будут совершаться в кассах, взимать комиссию не будут, уточнили в банке.
За какие платежи не возьмут комиссию?
Без комиссии по-прежнему можно будет оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронет ветеранов Великой Отечественной войны.
Не нужно будет платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно будет перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.
Какую альтернативу предлагает банк?
Все платежи, за которые будет взиматься комиссия, можно совершить в интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в инфокиосках.
Что еще изменилось для клиентов?
С 1 октября размер вознаграждения за безналичный платеж по реквизитам в инфокиосках банка, интернет-банкинге, мобильном банкинге будет составлять 50 копеек за каждый платеж. Речь идет о произвольных платежах (платежи, в которых все реквизиты получателя указываются плательщиком самостоятельно).
Сейчас стоимость услуги составляет 1,8% от суммы, минимум — 25 копеек.
При этом платежи в системе «Расчет» (ЕРИП) осуществляются без взимания вознаграждений.
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Беларусбанк решил ввести комиссию за прием некоторых платежей наличными в кассах. Изменения начнут действовать с 1 октября. За какие платежи нужно будет вносить...
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