Беларусбанк решил ввести комиссию за прием некоторых платежей наличными в кассах. Изменения начнут действовать с 1 октября. За какие платежи нужно будет вносить комиссию, а за какие — нет?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, крупнейший банк страны ранее анонсировал введение платы за наличные операции в кассах банка с 1 августа 2016 года. Потом срок появления специальной комиссии перенесли на 1 октября 2016 года, а позже это решение и вовсе отменили .

1 рубль нужно будет платить за один «подход» к кассе или за каждую платежку?

Комиссия будет взиматься за каждый платеж в кассе банка. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию в 2 рубля. Напомним, в 2016 году, когда Беларусбанк также анонсировал введение платы за наличные операции в кассах. Но тогда говорилось о том, что размер комиссии должен составить 1 рубль за разовое обращение в кассу, независимо от количества платежей, которые будут осуществлены. Вырученные деньги собирались использовать на благотворительные цели.

Придется заплатить 1 рубль, к примеру, за оплату в кассе обучения, услуг парковки, интернет-услуг.

Нужно ли платить 1 рубль за обмен или покупку валюты?

За валютно-обменные операции, которые будут совершаться в кассах, взимать комиссию не будут, уточнили в банке.

За какие платежи не возьмут комиссию?

Без комиссии по-прежнему можно будет оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронет ветеранов Великой Отечественной войны.

Не нужно будет платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно будет перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.

Какую альтернативу предлагает банк?

Все платежи, за которые будет взиматься комиссия, можно совершить в интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в инфокиосках.

Что еще изменилось для клиентов?

С 1 октября размер вознаграждения за безналичный платеж по реквизитам в инфокиосках банка, интернет-банкинге, мобильном банкинге будет составлять 50 копеек за каждый платеж. Речь идет о произвольных платежах (платежи, в которых все реквизиты получателя указываются плательщиком самостоятельно).

Сейчас стоимость услуги составляет 1,8% от суммы, минимум — 25 копеек.

При этом платежи в системе «Расчет» (ЕРИП) осуществляются без взимания вознаграждений.