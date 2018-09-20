Жириновского заподозрили в финансировании терроризма



Владимир Жириновский

Об этомГенеральная прокуратура Украины.— сообщили в Генпрокуратуре.В ведомстве утверждают, что в 2014 году депутаты публично призывали граждан России сдавать деньги для обеспечения материальной поддержки ДНР и ЛНР и организовали пункты приема средств. Кроме того, парламентарии помогли властям ДНР получить помещение в Москве для обеспечения представительской деятельности, а также предоставили им шесть автомобилей повышенной мощности, которые были использованы в ходе военных действий.Дело возбуждено по статье о финансировании терроризма и предусматривает наказание на срок от 10 до 12 лет. Прокуратура Украины напомнила, что против Жириновского введены индивидуальные санкции на территории Евросоюза, Канады, Австралии и Швейцарии.В 2014 году МВД Украины уже вызывалона допрос по обвинению в пособничестве ополченцам Донбасса и финансировании их деятельности. Лидер ЛДПР заявил, что готов явиться, как только придет официальная повестка, однако ему не ясен повод.