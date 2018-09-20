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Жириновского заподозрили в финансировании терроризма

21.09.2018 19:53 — Разное | UDF  
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Владимир Жириновский
Шевченковский районный суд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении Владимира Жириновского и еще двух депутатов Государственной Думы, которых подозревают в финансировании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В. Жириновский, находясь на территории г. Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций ЛНР и ДНР создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве утверждают, что в 2014 году депутаты публично призывали граждан России сдавать деньги для обеспечения материальной поддержки ДНР и ЛНР и организовали пункты приема средств. Кроме того, парламентарии помогли властям ДНР получить помещение в Москве для обеспечения представительской деятельности, а также предоставили им шесть автомобилей повышенной мощности, которые были использованы в ходе военных действий.

Дело возбуждено по статье о финансировании терроризма и предусматривает наказание на срок от 10 до 12 лет. Прокуратура Украины напомнила, что против Жириновского введены индивидуальные санкции на территории Евросоюза, Канады, Австралии и Швейцарии.

В 2014 году МВД Украины уже вызывало Владимира Жириновского на допрос по обвинению в пособничестве ополченцам Донбасса и финансировании их деятельности. Лидер ЛДПР заявил, что готов явиться, как только придет официальная повестка, однако ему не ясен повод.

 
 
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Шевченковский районный суд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении Владимира Жириновского
 
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