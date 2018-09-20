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Барбекю и шашлыки вредят организму не меньше сигарет

21.09.2018 19:51 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Илона Хварцкия
Постоянная жарка или варка пищи на открытом огне или на углях повышает вероятность развития пневмонии, астмы и других болезней легких на 40-60%, что делает их не менее опасными, чем сигареты. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

"Наши коллеги неоднократно говорили о том, что уголь и дрова могут способствовать развитию хронической обструктивной болезни легких. Они, однако, фокусировались на изменениях в их работе, а не на смертях и других последствиях развития болезни. Мы восполнили этот пробел и проверили, есть ли подобная связь с другими болезнями", — заявил Ка Хун Чан (Ka Hung Chan) из Оксфордского университета (Великобритания).

Дым открытых костров, а также древесных и угольных печей содержит в себе большое число канцерогенов, угарного газа и ряда других веществ, крайне негативно влияющих на жизнь человека. Даже непродолжительный контакт с огнем, как показывают наблюдения за пожарниками, повышает концентрацию канцерогенов в крови в 2,5-5 раз, что заметно повышает вероятность развития рака.

Большинство жителей развитых стран, как отмечают Чан и его коллеги, сталкиваются с углем и кострами крайне редко, только во время походов на шашлыки и барбекю, однако в развивающихся странах ситуация совсем другая. По текущим оценкам Международного энергетического агентства, почти 40% домашних хозяйств в Китае и в ряде других развивающихся стран мира продолжают использовать дрова и уголь для приготовления пищи и обогрева своих домов.

Чан и его коллеги попытались оценить последствия от жизни в подобных условиях, наблюдая за здоровьем 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Примерно половина из них периодически или постоянно использовала уголь и дрова для приготовления пищи, обогрева помещений или других бытовых нужд. Ни один из них не курил и не страдал от болезней легких на момент начала наблюдений.

За последующие десять лет около 20 тысяч из них умерли от рака и тяжелых болезней легких, или же попали в больницы с подобными диагнозами. Это позволило ученым проследить, как костры и угольные печи влияют на здоровье человека.

Как оказалось, жизнь в таких условиях вредила здоровью китайцев и китаянок не меньше, чем регулярное употребление сигарет. В среднем, такие люди на 54% чаще умирали от болезней легких, чем их сверстники, использовавшие газовые или электрические плиты и централизованные системы отопления.

Хуже всего на здоровье людей влияли дрова – в среднем, они повышали вероятность развития болезней легких на 37%, а уголь – на 22%. Отсутствие нормального дымохода поднимало эти шансы еще на 7%.

Сильнее всего "шашлыки" влияли на шансы приобрести туберкулез, астму и другие хронические болезни легких – они повышались примерно в 1,5-2 раза. Чуть меньше вырастала вероятность заполучить хроническую обструкционную болезнь легких или острые инфекции нижних дыхательных путей.

Все это, как считают авторы статьи, говорит о том, что властям Китая и других развивающихся стран следует прикладывать максимальные усилия для того, чтобы обеспечить свое население централизованным отоплением, электричеством и газом для того, чтобы избежать появления эпидемии болезней легких уже в ближайшем будущем.

 
 
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Постоянная жарка пищи на открытом огне или на углях повышает вероятность развития пневмонии.
 
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