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Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
Фото: CNet
Из новинок с 21 сентября можно приобрести iPhone XS и iPhone XS Max. Продажи начинаются в разное время с учетом часовых поясов в разных странах.
Яблочные телефоны начали прибывать первым оформившим предзаказы покупателям. Стартовая цена для iPhone XS составляет $999, а для iPhone XS Max - $1099.
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Представленные недавно на презентации новые модели iPhone сегодня поступают в продажу в более чем в 30 странах мира.
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